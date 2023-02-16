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İngiltere'den Türkiye ve Suriye'ye 25 milyon sterlinlik destek

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#İngiltere#Türkiye#Suriye
İngiltereden Türkiye ve Suriyeye 25 milyon sterlinlik destek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 01:43

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'de de yıkıma neden olan deprem dolayısıyla Türkiye ve Suriye'ye 25 milyon sterlinlik yardım yapılacağı aktarıldı.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'de de can kaybına neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yardım yağıyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ve Suriye'ye 25 milyon sterlinlik yardım paketi sağlanacağı aktarıldı.

Yardım paketi çerçevesinde soğuk kış şartlarında evsiz kalan aileler için çadırlar ve battaniyeler de bulunuyor. İngiltere tarafından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kurulan ve içerisinde bulunan ameliyathanede 24 saat sağlık hizmeti verilen sahra hastanesindeki çalışmaların devamlılığının sağlanması için de maddi desteğin süreği belirtildi.

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#İngiltere#Türkiye#Suriye

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