İngiltere'den tatile gelen aile Aksaray'da kaza geçirdi! 2 ölü, 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

İngiltereden tatile gelen aile Aksarayda kaza geçirdi 2 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2025 22:28

İngiltere'den memleketleri Aksaray'a tatile gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İngiltere'den memleketi Aksaray'a tatile gelen Şakir Karagandere (49) yönetimindeki İngiltere plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü Şakir Karagandere, eşi Döne Karagandere (49), çocukları Sema Karagandere (14) ve Murat Karagandere (8) yaralandı, annesi Sultan Karagandere (95) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Döne Karagandere de doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Şakir Karagandere ve ailesinin, daha önce kaza geçiren Güve köyünde oturan kayınpederine ziyarete gittikleri öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

