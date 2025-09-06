İngiltere’den Muğla’ya kolonyalı molotof

Haberin Devamı

SORUŞTURMA dosyasındaki detaylara göre uyuşturucu ticaretinden mahkûm olan ve açık cezaevindeyken İngiltere’ye firar eden Orhan Karafoğlu (36) “1 milyon lira alacağım var” dediği Emre adlı kişiden bu parayı tahsil etmek istiyordu. Evine molotof attırarak mesaj gönderme planı yaptı. Önce Muğla’daki Tugay Konya’yı (31) molotoflu saldırı planladığı eve göndererek görüntülerini çektirdi. Balkonun yönünü öğrendi. Ardından da internetten 16 yaşındaki Mesut Can Ç. ve Yalçın Demir K. ile temas kurdu. Hedefi ve saldırının detaylarını anlattı. Molotofkokteylinin nasıl yapılacağını da tarif etti. Karşılığında da Mesut Can Ç.’ye 5 bin lira gönderdi, 20-30 bin lira daha göndereceğini söyledi. Bu iki zanlı da bir marketten çaldıkları kolonyalarla 4 molotofkokteyli yaptı. Ardından da bunları İngiltere’deki Orhan Karafoğlu’nun gönderdiği adresteki eve attılar.

YANLIŞ DAİRE

Molotoflar balkonda alev alınca evden çığlıklar yükseldi ve iki saldırgan hemen kaçarak uzaklaştı. Ancak Emre adlı şahsın oturduğu “2 Numara” yerine giriş kattaki “4 numaraya” attılar. Orada ise Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ın dedesi Halit Kazan (93) ve anneannesi Mevlüde Kazan (86) oturuyordu. Güvenlik kameralarından iz süren polis kısa sürede zanlıları yakaladı. Şimdiye kadar toplam dört kişi tutuklandı. İngiltere’den saldırıyı yönlendiren ve yöneten Orhan Karafoğlu hakkında da ‘kırmızı bülten’ çıkarıldı. Soruşturma devam ediyor.

KOLONYA ÇALMIŞLAR

Yakalanan zanlılar ‘Ben atmadım, o attı’ diyerek birbirini suçlarken, bütün sürecin binlerce kilometre uzaktan sosyal medya üzerinden yönetilmiş olması da dikkat çekti. Mesut Can Ç. ifadesinde şunları anlattı:

“Orhan telefonda bana molotofu nasıl yapacağımı anlattı. Benzin tehlikeli olur diye kolonya aldım. Yalçın ‘Para boşa gitmesin, çalalım’ dedi. Orhan ‘Para göndereyim, taksi ile gidin’ dedi. Konumu gönderdi, taksi ile eve gittik. Evin ışıkları yanıyordu. Polisevinin arkasındaki parka gittik. Parktaki birinden internet rica edip Orhan’ı aradım, evde biri olduğunu söyledim. Orhan da ‘Olsun, balkona atın’ dedi. Parkta molotofları Yalçın hazırladı. Tişörtten maske yaptı. Molotofu yakarak attı. Video çekmeye başladım. Yalçın bir tane daha molotof ve taş attı. Yüzümüz kapalıydı, çığlık sesleri yükselince kalan molotofu atamadık. Toplam 4 tane hazırlamıştık. Eve gidince haberlerde olaydaki evin Başkan Gonca Köksal’ın ailesinin evi olduğunu öğrendim. Sonra uyudum, uyanınca polisler gelmişti. Pişmanım.”

‘5 BİN LİRA İÇİN’

Diğer zanlı Yalçın Demir K.’nın ifadesi ise şöyle: “Mesut molotofları evin yanındaki parkta hazırladı. Para karşılığı atacağını söyledi. Kendisindeki 5 bin lirayı (bunun için) ona verdiklerini söyledi. Molotof atarken yanındaydım. Üçünü de o attı. Attıktan sonra beraber kaçtık. Evde kimin oturduğunu bilmiyorum. Mesut’un bana anlattığına göre Orhan, Mesut’a olaydan önce 5 bin lira göndermiş, sonra 20-30 bin lira daha gönderecekmiş.”

EVİN GÖRÜNTÜLERİ

İngiltere’den gelen talimat üzerine evin keşiflerini yapan Tugay Konya (31) ise İngiltere’den gelen talimatı şöyle anlattı: “Orhan 1 Eylül’de akşam saat 16.00 sıralarında yabancı bir numaradan aradı. Bana bir adres vereceğini burada önceden kendisinin yanında olan Emre’nin oturduğunu, ondan 1 milyon alacağı olduğunu, telefonlarını engellediği için ona ulaşamadığını, bu adrese giderek Emre’nin orada oturup oturmadığına bakmamı istedi. İlk başta gitmek istemedim, 21.00’de tekrar aradı ve alacağı olduğunu, sıkıntılı bir durum olmadığını söyledi. Gideceğim adresi attı. Apartmanın içine girerek 2 No’lu dairenin yolun ne tarafına baktığını öğrenmemi istedi. Apartman kapısında şifre olduğunu söyleyerek içeri girmedim. Orhan ile görüntülü görüşüyorduk. Binanın dış cephesini gösteriyordum. Olayların buraya varacağını bilmiyordum.”

‘YAKALANINCA NETLEŞİR’

Hürriyet’e konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ‘yanlış eve isabet’ iddiası için “Bize de böyle bir bilgi geldi. Ama savcılık her ihtimali dikkate alarak soruşturmaya devam ediyor. Kesin böyledir de denilemiyor şimdilik. Arkasında her ne varsa mutlaka ortaya çıkarılacaktır. Saldırıyı yapanlar da o evde kimin olduğunu bilmediklerini söylüyor. Azmettirici de yakalandığında durum daha da netleşir. Biz şimdiye kadar böyle bir gruptan herhangi bir tehdit almamıştık” dedi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık (sağda) Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olan eşi Ahmet Aras olayın ardından açıklama yapmıştı.

2 NO’DAKİ EMRE YUNANİSTAN’DA TUTUKLUYMUŞ

Savcılık, 2 numarada oturan Emre adlı kişinin de ifadesini almak istedi. Ancak bu kişinin Yunanistan’da başka bir suçtan tutuklu olduğu anlaşıldı. Saldırı sırasında evde olan annesi ise “Bize yönelikse şikâyetçiyiz” dedi. Bütün ihtimalleri dikkate alan savcılık soruşturmaya devam ediyor.

Orhan Karafoğlu “Alacağım var” diyerek saldırı talimatını yaşadığı Londra’dan vermiş. Karafoğlu’nun yakalanması için Kırmızı Bülten çıkarıldı.