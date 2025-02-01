İngiltere’den garip karar... Bakan, milletvekili, büyükelçiye bile vize

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Eğer resmi görevle gitmiyorsa bakanlar, milletvekilleri, büyükelçiler bile İngiltere’ye “sivil” seyahat halinde vize almak zorunda kalacak. Vizeye tabi olmayan ülke (AB ve ABD gibi) vatandaşları da İngiltere seyahatinden önce “ön izin” almak zorunda kalacak.

EVRENSEL SEYAHAT İZNİ

İngiltere bu kararı, Schengen bölgesine giriş ile ilgili yapılan son düzenlemeden sonra aldı. AB, Schengen bölgesine vizesiz giriş hakkı bulunan ülke vatandaşlarına ön izin zorunluluğu getirdi. Bunun ardından İngiltere de benzer bir uygulama yaptı. “Sınırların Dönüşümü ve Modernizasyonu” isimli bir program başlatıldı ve Evrensel Seyahat İzni uygulaması hayata geçirildi. Buna göre Birleşik Krallık’a gelen tüm yabancılar artık seyahat öncesinde ön izin alacak. Bu doğrultuda halihazırda bu ülkeye gitmek için turist vizesi almak isteyenler değil ama vizesiz seyahat hakkı bulunanlar, örneğin AB ve ABD vatandaşı olanlar bu uygulamadan etkilenecek. Bu ülkelerin vatandaşları seyahat öncesinde Elektronik Seyahat İzni için başvuruda bulunacak.

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DİPLOMATLAR DAHİL...

Uygulamanın bir diğer boyutu da 11 Mart 2025 tarihi itibarıyla diplomatik pasaportu vizeden muaf tutulan tüm ülkeler için başlayacak. Ayrıca, 11 Mart 2025 tarihi itibarıyla diplomatik pasaportu vizeden muaf tutulan tüm ülkeler için kolay vize uygulaması getirilmişti. Bu kapsamda, diplomatik pasaport hamillerine bizzat başvuru yapmadan ve ücretsiz şekilde kolaylaştırılmış yöntemle vize verilecek. Türkiye’de de bu uygulama hayata geçene kadar diplomatik pasaport sahipleri vizeden muaf olduğu için yeni uygulama geçerli olacak. Resmi ziyaretler için vize istenmeyecek ancak tatil amaçlı seyahatlerde diplomatik pasaporta sahip kişiler, özel seyahatlerinde vize almak durumunda kalacak. TBMM’ye gönderilen yazıda, vize ihtiyacı olmayan durumlarda yaşanabilecek aksiliklerin engellenmesi için muafiyet belgesi tavsiye edildi. Kaynaklar, kararın sadece Türkiye’ye ilişkin olmadığını, Birleşik Krallık’ın küresel çapta aldığı yeni sınır politikasının bir parçası olduğunu belirtti.