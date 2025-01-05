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İngiltere'de Türk'ün sır ölümü... Prof. Dr. Orhan Ekren'e İzmir'de acı veda

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#İngiltere#İzmir#Polis
İngilterede Türkün sır ölümü... Prof. Dr. Orhan Ekrene İzmirde acı veda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 15:27

Bir süredir İngiltere'de kayıp olarak aranan ve Londra'daki Regent kanalında cansız bedenine ulaşılan Prof. Dr. Orhan Ekren için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Ekren'in cenazesi düzenlenen törenin ardından Yazıbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

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2021 yılında eşi Banu ve çocukları Belçim ve Beren ile İngiltere'nin Milton Keynes kentine yerleşen Prof. Dr. Orhan Ekren, 26 Kasım'da ortadan kayboldu. İngiltere'de yaşamaya başladıktan sonra enerji ile ilgili bir özel firmada çalışan Ekren'in vize başvurusu yapmak için gittiği Londra'da saat 22.30 sıralarında ortadan kaybolmasının ardından bir daha kendisinden haber alınamadı. Orhan Ekren'in çantası ve kıyafetleri Camden Lock Regent's kanalı civarında bulundu. Ekren'i arama çalışmaları sürerken, Cranfield Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan eşi Banu Ekren (48), Prof. Dr. Orhan Ekren'in 15 Aralık'ta kanalda ölü bulunduğunu açıkladı.

İngilterede Türkün sır ölümü... Prof. Dr. Orhan Ekrene İzmirde acı veda

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'OTOPSİ SONUCU YAKLAŞIK 3 AY SONRA BELLİ OLACAK'

Prof. Dr. Ekren'in ölüm nedeni, ilk otopside belirlenemedi. Ekren'in cenazesi, detaylı otopsi için alınan kan ve doku örneklerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Orhan Ekren'in cenazesi, dün memleketi İzmir'e gönderildi. Banu Ekren, eşinin detaylı otopsi sonuçlarının yaklaşık 3 ay sonra belli olacağını söyledi. Banu Ekren, eşinin ölümünün araştırılması için soruşturma açıldığını da dile getirdi.

İngilterede Türkün sır ölümü... Prof. Dr. Orhan Ekrene İzmirde acı veda

EŞİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Türkiye Makine Mühendisleri Odası (TMMOB) İzmir Şubesi Üyesi ve Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Ekren için Torbalı Yazıbaşı Merkez Camisi'nde bugün öğlen cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ekren'in eşi Banu Ekren (48), amcası Turan Ekren, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, TMMOB İzmir Şubesi üyeleri ve yakınları katıldı.

İngilterede Türkün sır ölümü... Prof. Dr. Orhan Ekrene İzmirde acı veda
Banu Ekren, gözyaşlarıyla taziyeleri kabul etti. Cenazeye elindeki bastonuyla katılan amca Turan Ekren'in güçlükle ayakta durduğu görüldü. Kılınan namazın ardından Prof. Dr. Orhan Ekren'in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Yazıbaşı Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi

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#İngiltere#İzmir#Polis

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