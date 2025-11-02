×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İngiltere'de trende bıçaklı saldırı: 9'u ağır 10 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Tren Saldırısı#Bıçaklı Saldırı
İngilterede trende bıçaklı saldırı: 9u ağır 10 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2025 09:46

İngiltere'nin Huntingdon kentinde geçtiğimiz akşam saat 19.40 sıralarında bir trende bıçaklı saldırı düzenlendi. Yaşanan bıçaklı saldırıda 9'u ağır 10 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

İngiltere'nin Huntingdon kentinde bir trende düzenlenen bıçaklı saldırıda 9'u ağır 10 kişi yaralandı.

TRENİ ACİL DURUM KAPSAMINDA DURDURDU

İngiltere Ulaşım Polisi’nden yapılan açıklamaya göre; olay Doncaster şehrinden Londra King’s Cross Tren İstasyonu'na giden bir trende yerel saatle 19.40 sıralarında meydana geldi.

İngilterede trende bıçaklı saldırı: 9u ağır 10 yaralı

Trendeki yolculara yönelik bıçaklı saldırı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren yetkililer, trenin acil durum kapsamında durduğu Huntingdon İstasyonu’na çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk etti.

9'U AĞIR 10 KİŞİ YARALANDI

Açıklamada, 9’u ağır 10 kişinin yaralandığı ve yaralıların hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Terörle Mücadele Polisi’nin de dahil olduğu soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Haberin Devamı

İngilterede trende bıçaklı saldırı: 9u ağır 10 yaralı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın son derece endişe verici olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Tren Saldırısı#Bıçaklı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!