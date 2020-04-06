İngiltere'de Doğan Çocuğun (Bebeğin) Hakları Nelerdir? Vatandaşlık Alabilir Mi?

İngiltere'de doğan bir bebeğin vatandaşlık hakkı elde edebilmesi için belli başlı bazı kriterler mevcut. Bu kriterlerin kanıtları ile beraber İngiltere'nin ilgili kurumuna başvurulması gerekmektedir. Aksi halde vatandaşlık konusunda İngiltere'de doğmuş olsa dahi sorun yaşayabilmektedir.

İngiltere'de Doğan Çocuğun (Bebeğin) Hakları Nelerdir?

İngiltere'de doğan bir bebek ebeveynleri üzerinden eğer vatandaşlık almış ise, İngiltere vatandaşında olduğu gibi pek çok farklı hakka sahip olmaktadır. Bu konuda seçme ve seçilme, farklı Avrupa ülkelerine dolaşım hakkı, İngiltere'de oturma ve çalışma ile kurum ve kuruluşlardan faydalanma gibi pek çok durum yer alır. Tabii bu hakları elde edebilmek için öncelikle İngiltere'de doğan çocuk (bebeğin) vatandaşlık hakkına sahip olması gerekmekte. Bu hak İngiltere'de belirli kriterlere bağlı olarak değişkenlik gösterir.

İngiltere'de Doğan Çocuk (Bebek) Vatandaşlık Alabilir mi?

İngiltere’de doğan çocuğun (bebeğin) vatandaşlık hakkı elde etmesi anne ve babasına bağlıdır. Mutlaka İngiltere'de vatandaşlık elde etmek için ebeveynler gerekli kriterleri yerine getirmiş olması gerekir. Böylece İngiltere doğan bebek vatandaşlık hakkına sahip olabilmektedir. Bu doğrultuda ele alınacak kriterleri madde halinde açıklamak gerekirse;

- Anne ya da babanın İngiliz vatandaşı olması gerekir.

- İngiliz vatandaşı olan bebeğin bebek doğmadan önce bu hakkı elde etmiş olmalıdır.

- Çocuğun doğum ve nüfus kayıt için gerekli evraklar hazırlanmış olmalıdır.

- Anne ve babasının evli olması, beraber yaşaması ya da yaşayacak olmaları gibi şartlar aranmaz.

Bu kriterler doğrultusunda gerekli şart ve koşullar ile evraklar hazırlanarak, İngiltere'de doğan bebek için vatandaşlık başvurusu gerçekleştirilebilmektedir. Ancak burada unutulmaması gereken durumlardan biri ebeveynlerin istekleridir. İngiltere’de doğan bir bebeğin vatandaşlık hakkı elde edebilmesi için her iki ebeveynin de bunu kabul etmesi gerekmektedir.