İngiltere'de Asgari Ücret Ne Kadar? İngiltere En Düşük İşçi Maaşı

İngiltere, asgari ücret konusunda Avrupa’da yer alan diğer ülkelerden daha farklı bir politika izlemektedir. Bu kapsamda İngiltere’de hem asgari ücret hem de saat başı çalışma ücreti belirlenirken kişinin yaşı da göz önüne alınmaktadır.

İngiltere’de Asgari Ücret Ne Kadar?

İngiltere’de ay sonunda yapılacak asgari ücret hesaplarında işçinin toplam kaç saat çalıştığı göz önüne alınmaktadır. İşçilere verilen saatlik ücretler ise kişinin yaşına bakılarak ödenmektedir. Bu kapsamda İngiltere’de çalışan bir işçinin yaşı arttıkça belli bir süreye kadar saat başı aldığı ücret de artmaktadır. 18 yaşından itibaren işçilere ülke içerisinde verilen saatlik ücret ise aşağıdaki gibi listelenmektedir.

18 yaşın altındaki işçiler: 4.20 Pound

18 ile 20 yaş arası işçiler: 5.90 Pound

21 ve 24 yaş arası işçiler: 7.38 Pound

25 yaş üstü işçiler: 7.83 Pound

İngiltere’de yaş sınırlamasının yanı sıra işçinin çırak ya da stajyer olarak çalışması da saat başı alınan ücreti etkilemektedir. Buna göre çırak ya da stajyer olarak çalışan kişilere de saatlik 3.70 Euro ücret ödenmektedir.

İngiltere En Düşük İşçi Maaşı

İngiltere’de 18 yaş altı ve 18-20 yaş arasında olan işçiler en düşük saatlik ücrete tabi tutulmaktadır. Bu sebeple de stajyerler ve çıraklar göz önüne alınmazsa, en düşük maaşın sahibi bu kişiler olmaktadır. İngiltere’de 18 yaş altı işçilere ödenen aylık maaş 672 Euro; 18 ile 20 yaş arası işçilere ödenen aylık maaş ise 944 Euro civarındadır.

İngiltere’de Asgari Ücrete Uygulanan Vergi Oranları Nelerdir?

İngiltere’de işçiler genellikle haftada 40 saat çalışmaktadır. Yıllık toplam maaş tutarının 11.500 Pound değerindeki kısmı vergiden muaf tutulmaktadır. Bu rakamı geçen maaşlarda ise gelir vergisi üzerinden kesinti yapılmaktadır.