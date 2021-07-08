İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

Gareth Southgate 3 Eylül 1970 tarihinde Watford, İngiltere'de dünyaya geldi.

Profesyonel futbol hayatına 1988'de Crystal Palace'ta başladı. 1993-94 sezonunda Division One şampiyonluğu yaşayan oyuncu, 1995'te Aston Villa'ya transfer oldu. Lig Kupası ve UEFA Intertoto Kupası şampiyonluğu yaşadığı kulüpten 2001'de ayrılarak Middlesbrough ile anlaştı. Burada da bir Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı. 2006'da futbolculuk kariyerini sonlandırırken, Middlesbrough teknik direktörlüğüne getirildi. Burada yaklaşık 2,5 sezon görev aldıktan sonra 2009'da kulüpten ayrıldı.

İngiltere formasıyla toplamda 57 maça çıkan ve iki gol kaydeden Southgate, ülkesini 1996 ve 2000 Avrupa futbol şampiyonaları ile 1998 ve 2002 dünya kupalarında temsil etti.

2013 yılından bu yana İngiltere Milli Takımının farklı noktalarında görev alan Gareth Southgate, son olarak İngiltere A Milli Futbol Takımının başına geçti.

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