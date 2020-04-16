İngiltere Konsolosluğu Nerededir? İngiliz Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri

İngiltere konsolosluğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize işlemlerini yürütmektedir. Aynı zamanda Türkiye'de ikamet eden İngiltere vatandaşlarının pasaport yenileme, evlilik, boşanma, ölüm veya doğum gibi birçok durum karşısında da yapılacak prosedürler için hizmet sağlamaktadır.

İngiltere Konsolosluğu Nerededir?

İngiltere Konsolosluğu İstanbul'da yer alır. Daha çok İngiltere başkonsolosluğu olarak geçen bu yer, İngiltere ile Türkiye arasındaki seyahatler için vize işlemlerini ele alır. Aynı zamanda Türkiye ile İngiltere arasında köprü görevi üstlenerek farklı hizmetleri de sunmaktadır. Diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına pasaport yenileme ve değiştirme desteği de sağlamaktadır.

İngiltere Konsolosluğu Adresi

İstanbul'da yer alan İngiltere Konsolosluğu'nun adresini öğrenmek suretiyle, ele almamız gereken işlemleri güvenli şekilde birebir giderek gerçekleştirebilirsiniz.

İngiltere konsolosluğu adresi: Kamer Hatun, Meşrutiyet cd. no: 34, 34435 Tepebaşı Beyoğlu/İstanbul

Bu adres üzerinde İstanbul'da yer alan İngiltere Konsolosluğu'na ulaşabilir ve gerekli işlemleri yerine getirebilirsiniz.

İngiltere Konsolosluğu Telefon Numarası

İngiltere Konsolosluğu'na ait telefon numarası üzerinden özellikle vize işlemleri için randevu tarihi alınmaktadır. Aynı zamanda konsolosluğa bağlantı kurarak gerekli bilgileri de almak mümkün.

İngiltere Konsolosluğu telefon numarası: (0212) 334 64 00,

Telefon numarası vasıtasıyla İngiltere başkonsolosluğuna ulaşmanız mümkün.

İngiltere Konsolosluğu İletişim Bilgileri

İngiltere Konsolosluğu İstanbul'da yer almaktadır. Bu konsolosluk adına yukarıdaki iletişim bilgilerine değerlendirmek suretiyle amaca uygun şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. İster birebir adres üzerinden giderek işlem yapabilir ister telefon numarası aracılığı ile bağlantı kurabilirsiniz.