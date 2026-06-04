İngiltere Donanması’nın tek kadın komandosu idi... Helikopter kazasında hayatını kaybetti

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İngiltere’de dün meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden 3 askerin kimlikleri açıklandı. İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiltere Kraliyet Donanması’ndaki tek kadın komando olarak görev yapan donanma subayı 31 yaşındaki Lily-Mae Fisher’in kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığını bildirdi. Kazada hayatını kaybeden diğer donanma subaylarının isimleri ise 42 yaşındaki Chris Gayson ve 24 yaşındaki Owen Green olarak açıklandı. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, hayatını kaybeden askerleri, "filolarının özverili ve son derece değerli üyeleri, İngiltere Silahlı Kuvvetleri’nin en iyilerini temsil eden kişiler" olarak nitelendirdi.

İngiltere’deki İşçi Parti milletvekili Fred Thomas sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fisher ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Lily adeta bir doğa gücüydü, (İngiltere Donanması’nın) hizmetindeki tek kadın komandoydu ve genç kadınlara, hatta açıkçası bana bile ilham kaynağı oluyordu" dedi.

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İngiltere basınında yer alan haberlere göre İngiltere’nin Somerset bölgesindeki Yeovil kentinde görev yapan Fisher, İngiltere Kraliyet Donanması’na Mayıs 2019’da katıldı. Bugüne kadar çok az sayıda kadının tamamlayabildiği 16 haftalık komando kursunu başarıyla tamamlayan Fisher, ayrıca 2021’de Avrupa Yaş Grupları Triatlon Şampiyonası’nda da İngiltere’yi temsil etti.

ÜÇ ASKERİN HAYATINI KAYBETTİĞİ HELİKOPTER KAZASI

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kazanın Devon kontluğunun Sourton kenti yakınlarında Çarşamba günü yerel saatle 04.00 sıralarında eğitim sırasında meydana geldiği ve helikopter mürettebatındaki 3 askerin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Donanma komutanı Sir Gwyn Jenkins, düşen helikopterin "Merlin Mk. 4" tipi olduğunu belirtmişti. Helikopterin düşme nedenine ilişkin herhangi bir detay verilmezken, başlatılan soruşturma sürüyor.

İngiliz basını, kazanın meydana geldiği sırada bölgede son derece olumsuz hava şartlarının etkili olduğunu kaydetti.