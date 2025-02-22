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İngiltere Başbakanı Starmer: Ukrayna herhangi bir müzakerenin kalbinde yer almalı

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#İngiltere#Keir Starmer#Volodimir Zelenskiy
İngiltere Başbakanı Starmer: Ukrayna herhangi bir müzakerenin kalbinde yer almalı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 19:05

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın herhangi bir müzakerenin kalbinde yer alması gerektiğini ifade etti.

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İngiltere Başbakanlık Sözcülüğü, Starmer ile Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başbakan, İngiltere'nin Ukrayna'ya sarsılmaz desteği ile Rusya'nın yasa dışı savaşına son vermek için adil ve kalıcı bir barış sağlamak konusundaki kararlılığını yineledi. Başbakan, Ukrayna'nın herhangi bir müzakerenin kalbinde yer alması gerektiğini ve Ukrayna'nın egemenliğinin korunmasının Rusya'nın gelecek saldırılarını caydırmak için gerekli olduğunu tekrarladı." ifadesi kullanıldı.

Starmer'in gelecek günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da bir araya geleceği belirtilen açıklamada, Başbakan'ın Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüştüğü kaydedildi.

Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ele alındığı bilgisi verilen açıklamada, "(Starmer ve von der Leyen) Avrupa'nın, kıtanın ortak güvenliği için adım atması gerektiği konusunda anlaştılar." ifadesi yer aldı.

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#İngiltere#Keir Starmer#Volodimir Zelenskiy

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