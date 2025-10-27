×
İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da | Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Recep Tayyip Erdoğan#Keir Starmer
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2025 16:42

Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanıyor.

Starmer'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Starmer'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.

İngiltere Başbakanı Starmer, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Starmer, birbirlerine heyetlerini takdim etti. Erdoğan ve Starmer, merdivenlerde Türkiye ve Birleşik Krallık bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Starmer, heyetler arası çalışma yemeğinin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye'yi ziyaret eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i kabul etti. 
