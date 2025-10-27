İngiltere Başbakanı Starmer, Anıtkabir'i ziyaret etti

Haberin Devamı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer çeşitli temaslar ve ziyaretler için bulunduğu Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Starmer, çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

ÖZEL DEFTERİ İMZALADI

Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Starmer, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Starmer, deftere şunları yazdı:

"Modern Türkiye'nin babası Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmak bir onurdur. İngiltere ve Türkiye, güçlü müttefikler ve güvenilir dostlar olarak derin ve kalıcı bağlara sahiptir. Bu bağlar, önümüzdeki yıllarda işbirliğimizi güçlendirdikçe daha da büyüyecek."

Anı defterini imzaladıktan sonra Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezen Starmer'e ziyareti sırasında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey eşlik etti.