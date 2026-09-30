İngiltere Başbakanı Burnham: İran'ın hafta sonu RAF Fairford'da yaşananlarda rol oynadığına dair güçlü göstergeler var

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İngiltere’de ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Hava Üssü yakınlarında 27 Eylül’de şüpheli araçların görülmesinin ardından 5 kişinin gözaltına alındığı olaya ilişkin soruşturma sürüyor. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, RAF Fairford olayında İran'ın rol oynadığına inandığını belirterek, "İran'ın hafta sonu RAF Fairford'da yaşananlarda rol oynadığına dair güçlü göstergeler var" ifadelerini kullandı. Burnham daha fazla ayrıntı vermedi.

Şüphelilerin neden kefaletle serbest bırakıldığı sorusuna yanıt veren Burnham, söz konusu kişilerin "mümkün olan en sıkı kefalet şartlarına" tabi tutulduğunu belirterek, İngiliz makamlarının "olayı en sıkı şekilde kontrol ettiğini ve yakından takip ettiğini" söyledi.

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"İRAN'IN ROL OYNADIĞINA İNANDIĞIMIZI DOĞRULAYABİLİRİZ"

Burnham, hükümetin neler olduğunu ve işlerin nasıl yürütüldüğünü açıklamak için tüm hafta boyunca ABD'deki muhataplarıyla görüştüğünü ve İngiliz güvenlik servislerinin olayı ele alma biçimine tam güven duyduğunu belirtti. Burnham, "Zamanı geldiğinde daha fazla bilgi vereceğiz ancak İran'ın rol oynadığına inandığımızı doğrulayabiliriz. Elbette bu, devam eden karmaşık ve ciddi bir polis soruşturması ve elbette ABD'deki meslektaşlarımızla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

RUBİO DA YABANCI AKTÖR MÜDAHALESİNİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Burnham'ın açıklamaları, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun geçtiğimiz pazartesi günü RAF Fairford'daki olayın "açıkça yabancı bir aktörün müdahalesini içerdiğini" söylemesinin ardından geldi. Rubio, pazartesi günü Fox News'a verdiği röportajda, "Hafta sonu İngiltere’de yaşananlar, yaşanmak üzere olanlar ve yaşanabilecekler son derece ciddi bir durum. Bunda açıkça yabancı bir aktörün rolünün olduğunu söyleyebilirim. Ancak şu aşamada bununla ilgili fazla ayrıntıya girmeyeceğim" demişti.

3 ŞÜPHELİ MİNİBÜS HAKKINDA İHBAR ALINMIŞTI

İngiliz polisi, 27 Eylül’de ülkenin batısındaki RAF Fairford Hava Üssü’ne doğru ilerlediği belirtilen 3 şüpheli minibüs hakkında ihbar alındığını açıklamıştı. İhbarın ardından bölgeye silahlı polis ekipleri sevk edilmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin terör eylemi hazırlığı şüphesiyle gözaltında tutulduğu bildirilmişti. Terörle Mücadele Birimi yetkilisi Laurence Taylor, "Yürütülen kapsamlı görüşmeler ve soruşturmanın ardından gözaltına alınan 5 kişi bugün polis kefaletiyle serbest bırakıldı. Bu durumun soruşturmanın sona erdiği anlamına gelmediğini açıkça belirtmek isterim. Bu kişiler, hareketleri ve diğer kişilerle iletişimleri konusunda sıkı şartlara tabi tutulmaya devam ediyor" demişti.

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Tamamı İngiltere vatandaşı olan 23 ila 25 yaşları arasındaki kişilerin 4'ünün Westminster'da, birinin ise Camden'de yaşadığı ve evlerinin arandığı bildirilmişti. Polis, minibüslerde bir miktar benzin bulunduğunu ancak patlayıcı düzenek bulunmadığını açıklamıştı.

TRUMP TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, şüphelilerin serbest bırakılması kararı karşısında hayrete düştüğünü belirterek, "Ben olsam onları serbest bırakmazdım. Bizimle çok yakın iş birliği yürüttüler. Onlar hakkında her şeyi biliyoruz. Onları serbest bırakmazdık" demişti.