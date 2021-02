İngiliz’in kaçak villasında yıkım için geri sayım başladı

ANTALYA Demre’de Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi ve 1’inci Derecede Doğal Sit Alanı’nda 'Ziyat Koyu' olarak adlandırılan bölgede, İngiliz Cloudya Jamey Hankes'in büyük ortağı olduğu ve bir kişinin de küçük ortağı olduğu belirtilen Eighty Five Ninety Five İnşaat Emlak Turizm ve Ticaret Şirketi üzerine kayıtlı kaçak yapı yıkılmıştı. 'İmar Barışı' kapsamında alınan Yapı Kayıt Belgesi ile yerine yeni bir villa inşa edilmişti. Vatandaşların şikâyeti üzerine villa mühürlenmişti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, başvuruyu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na göndermişti. Komisyon da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görüş istedi. Bakanlığın ilgili birimleri, villayı da içeren 7 ayrı yapı üzer ine alınan Yapı Kayıt Belgesi'nin iptal edilmesine yönelik görüş bildirmişti.

YIKIM VE PARA CEZASI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Yapı Kayıt Belgesi'ni iptal ederek yıkımı için kararı Demre Belediyesi'ne göndermişti. İlgili şirket yetkilileri hakkında da gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan Demre Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu. Demre Belediyesi de ev etrafındaki yapıların yıkımına karar vermiş ve 63 bin 437 TL idari para cezası kesilmişti. Villanın yıkımı için 30 günlük yasal süre 10 Aralık'ta sona ermişti.

BELEDİYE SAVUNMA YAPTI

İngiliz şirketinin avukatı, Demre Belediyesi'nin yıkım kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme belediyenin savunmasının alınmasına, yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Mahkemeye savunmasını gönderen Demre Belediyesi, Yapı Kayıt Belgesi'nin ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce iptal edildiği ve belediye olarak yapılan işlemin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yasal emirlerini yerine getirmek olduğu belirtildi. Savunmada, alanın 1'inci derece doğal sit alanı olduğu belirtilerek, Kaş- Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde olduğu ve kıyı kenar çizgisi ihlali olduğu da vurgulandı. Belediyenin savunması üzerine yeni bir karar alan Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi.

‘30 GÜN SÜRE TANIYACAĞIZ’

Karşı tarafın açtığı dava sonrası yürütmeyi durdurma kararı alan mahkemenin işlemleri tamamen durdurduğunu hatırlatan Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, “Verilen yeni karar, bu işlemlerin kaldığı yerden devam ettirilmesi yönünde. Savunmamızı verdikten sonra yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Biz kararı vatandaşa tebliğ edeceğiz. Diyeceğiz ki; ‘Bak yürütmeyi durdurma kararın kaldırıldı. Sen burayı kendin 30 gün içerisinde yık. Yıkmıyorsan oraya biz ekipman kuracağız ve yıkacağız’” dedi.