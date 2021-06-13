MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİngilizce öğretmeni hayatını kaybetti, esrarengiz not bulundu! Bombalama itiraflarının gerçek olup olmadığı araştırılıyor
GeriGündem İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti, esrarengiz not bulundu! Bombalama itiraflarının gerçek olup olmadığı araştırılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ELAZIĞ (DHA)
Haber Giriş: 13.06.2021 - 16:08 | Son Güncelleme:

İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti, esrarengiz not bulundu! Bombalama itiraflarının gerçek olup olmadığı araştırılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti, esrarengiz not bulundu! Bombalama itiraflarının gerçek olup olmadığı araştırılıyor

Elazığ'ın Sarıçubuk Köyü yolunda İngilizce öğretmeni Aziz Atay (41) yanan otomobilinde ölü bulundu. Jandarma, yanan otomobilin 2 metre yakınında kağıda el yazısıyla yazılmış not ele geçirdi. Notta 4 bombalama olayına ait itiraf yer alıyor. Esrarengiz not incelenmek üzere Jandarma Kriminal Şube’ye gönderildi. Nottaki yazı, Atay'ın el yazısıyla karşılaştırılacak. Ayrıca notta belirtilen patlamaların gerçek olup olmadığı da araştırılıyor.

Merkeze bağlı Sarıçubuk Köyü yolunda dün öğle saatlerinde Aziz Atay yönetimindeki 21 GD 766 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yandı. Yol üzerinde yanan otomobili görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, vücudunda ileri derece yanıklar oluşan Aziz Atay'ın yanı sıra yanan otomobilin 2 metre yakınında kağıda el yazısıyla yazılmış not buldu.

Notta, "Hastane yolundaki bombayı patlatan benim. Kamera kayıtlarına bakarsanız, oradan geçtiğimi görürsünüz. Fünye elimin altındaydı. Bir can borcum var, öderim. Halı sahadakini de ben patlattım. Konutlar mevkiindeki bombayı da patlatan benim. Bir de aynı mıntıkadaki okul arkasındakini de" şeklinde itiraflar olduğu görüldü.

İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti, esrarengiz not bulundu Bombalama itiraflarının gerçek olup olmadığı araştırılıyor
YAZI İNCELENİYOR

Araştırmayı derinleştiren jandarma, notun olay yerine başka biri tarafından bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. El yazısıyla kaleme alınmış yazının, Aziz Atalay’a ait olup olmadığının araştırılması ve üzerinde parmak izi incelemesi yapılması için Jandarma Kriminal Şube’ye gönderildi.

Dicle Fırat Ortaokulunda İngilizce öğretmeni olduğu öğrenilen Aziz Atay’ın suç kaydının olmadığı da belirlendi. Jandarma ekipleri notta belirtilen patlamaların, gerçekten olup olmadığını da araştırıyor.

İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti, esrarengiz not bulundu Bombalama itiraflarının gerçek olup olmadığı araştırılıyor

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi