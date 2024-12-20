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İngilizce öğretmeni Elçin Ece hayatını kaybetti

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#Öğretmen#Hastane#Sağlık
İngilizce öğretmeni Elçin Ece hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 12:36

Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki okulda görev yapan İngilizce Öğretmeni Elçin Ece yaşamını yitirdi.

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Sultanhisar Zafer Ortaokulu’nda İngilizce Öğretmeni olarak görev yapan Elçin Ece bir süredir yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi görüyordu.

Öğretmen Ece yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Ece, Nazilli Yunus Emre Camii’nde dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında, “İlçemiz Zafer Ortaokulu öğretmeni Elçin Ece’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Öğretmenimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve eğitim camiamıza baş sağlığı dileriz” denildi.

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#Öğretmen#Hastane#Sağlık

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