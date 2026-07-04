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İngiliz turistten ailesine şiddet

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Marmaris#Polis
İngiliz turistten ailesine şiddet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2026 07:00

Tatillerini Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçiren 4 kişilik İngiliz aile, 1 Temmuz’da 21.00 sıralarında yemek için restorana girdi.

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Ancak içeride bir süre sonra çift arasında tartışma çıktı. İngiltere vatandaşı erkek, tartışma büyüyünce öfkelendi ve bir anda yanındaki eşini iterek yere düşürdü. Kadının aldığı darbenin etkisiyle bir süre yerde hareketsiz kaldığı görüldü. Annelerini korumaya çalışan biri kız, diğeri erkek 2 çocuğunu da darp etmeye çalışan turisti, araya giren restoran çalışanları ile diğer müşteriler sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen ve aşırı alkollü olduğu iddia edilen İngiliz adam, polis merkezine götürüldü. Tarafların birbirinden şikâyetçi olmadığı, olayın ardından otellerine döndükleri öğrenildi.

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#Muğla#Marmaris#Polis

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