İngiliz turisti bıçaklayarak gaspedenler yakalandı

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Ülkesi İngiltere’de inşaat mühendisliği yapan Alister Gray (32), tatil için İstanbul’a gelmişti. İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezen Gray, geçen cuma günü de Taksim’de gezmişti. Gezintinin ardından bir bara giderek alkol alan Gray, saat 02.30 sıralarında Sirkeci’deki oteline gitmek için İstiklal Caddesi’nden metroya yürümeye başlamıştı. Gray, caddede yürüdüğü sırada elleri bıçaklı gaspçıların saldırısına uğramıştı. Saldırganlar cep telefonunu aldıkları Gray’i ense ve kalbinin üzerinin de arasında bulunduğu 7 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı. Ağır yaralanan Gray, olaydan sonra bilinci açıkken polise “Yürürken 4 kişi cep telefonumu almaya çalıştı. Ben direnince de bıçakladılar ve cep telefonumu alıp kaçtılar” demişti. Bölgedeki kamera görüntülerinden yola çıkan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet’te daha önce suç kayıtları olan 4 saldırganın kimliğini deşifre etmeyi başardı. Adresleri de belirlenen Enes Yoldaş, Seyithan Erdem, Abdurrahman Baydak ve yaşı 18’den küçük U.A. önceki gün düzenlenen operasyonla yakalandı. 4 kişi tutuklanırken Gray’in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.