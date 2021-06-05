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Burak GEZEN- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-
Haber Giriş: 05.06.2021 - 10:30 | Son Güncelleme:

İngiliz savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Çanakkale Boğazı'ndan geçen İngiliz Donanması'na ait P224 borda numaralı savaş gemisi 'HMS Trent', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 08.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İngiliz Donanması'na ait P224 borda numaralı savaş gemisi 'HMS Trent', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 10.00'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki ‘Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. 

İngiliz savaş gemisi 'HMS Trent', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

İngiliz savaş gemisi Çanakkale Boğazından geçti

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