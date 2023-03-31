İngiliz Rebecca’ya kırmızı bülten

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Gözaltına alınan öğretmen Richardson suçlamaların hayal ürünü olduğunu iddia etti. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Richardson ülkesi İngiltere’ye döndü.

11.5 YIL HAPSİ İSTENDİ

Richardson hakkında hazırlanan iddianamede “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “basit yaralama” ve “hakaret” suçlarından 11.5 yıla kadar hapsi istendi. Bakırköy 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada söz alan mağdur aile vekili, raporlarda bir kadın DNA’sından bahsedildiğini, bu DNA’nın sanığa ait olup olmadığının tespiti için sanığın Türkiye’ye getirilmesi için hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, kaçak durumdaki Richardson’un hakkında kırmızı bülten düzenlenmesine karar verdi.