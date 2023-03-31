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İngiliz Rebecca’ya kırmızı bülten

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#DNA#Ağır Ceza Mahkemesi#Kırmızı Bülten
İngiliz Rebecca’ya kırmızı bülten
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 07:00

İstanbul Bakırköy’de anaokul öğrencisi olan E.K. (5), 2019 yılında anne ve babasına Rebecca Kate Richardson (52) isimli öğretmeninin kendisine kötü davrandığını, kafasına ve koluna vurduğunu, elini sıktığını, tuvalette vücudunun çeşitli yerlerine dokunduğunu ve kendisine kötü kelimeler kullandığını söyledi.

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Gözaltına alınan öğretmen Richardson suçlamaların hayal ürünü olduğunu iddia etti. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Richardson ülkesi İngiltere’ye döndü.

11.5 YIL HAPSİ İSTENDİ

Richardson hakkında hazırlanan iddianamede “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “basit yaralama” ve “hakaret” suçlarından 11.5 yıla kadar hapsi istendi. Bakırköy 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada söz alan mağdur aile vekili, raporlarda bir kadın DNA’sından bahsedildiğini, bu DNA’nın sanığa ait olup olmadığının tespiti için sanığın Türkiye’ye getirilmesi için hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, kaçak durumdaki Richardson’un hakkında kırmızı bülten düzenlenmesine karar verdi.

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#DNA#Ağır Ceza Mahkemesi#Kırmızı Bülten

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