İngiliz komedyene İstanbul’da hırsızlıktan gözaltı

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22 Temmuz Salı günü, İstanbul’da bir mağazada alışveriş yaptıktan sonra ödeme yapmadan çıkan Nelmes, yaşanan olayı “utanç verici bir hata” olarak nitelendirdi. İngiliz komedyen mağazaya geri dönerek ürünleri teslim ettiğini ve ödeme yapmak istediğini belirtmesine rağmen üç yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya olduğunu iddia ederek ve sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yardım edilmesi çağrısında bulundu. Nelmes, Türkiye’de alıkonulduğu sürede para kazanamadığını ve bu nedenle İngiltere’de oğluyla yaşadığı evi kaybetme riskinin doğduğunu da aktardı.