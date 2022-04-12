İngiliz gezgin bisikletle dünya turunda

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Gezgin Helen Dainty, Bafra Bisiklet Kulübü temsilcisi Hülya Yangın Ertekin tarafından karşılandı. Ertekin tarafından Bafra’da misafir edilen Dainty, Bafra’nın pidesi ve dondurmasına hayran kaldı. Dainty, "Bir ay önce İngiltere'den ayrıldım, bu yüzden bir aydır Türkiye'de bisiklet sürüyorum ama ondan önce dört yıldır Avrupa'da bisiklet sürüyordum.



Geçen yıl ikinci kez Londra'dan İstanbul'a ve ardından Batı kıyısından İzmir'e gittim. Bodrum'a ve Antalya'ya Taşucu'ya gittim. Lübnan'a vapurla geçtim, ardından Noel için eve uçtum ve ardından Türkiye'ye geri geldim.

