İngiliz gazetenin skandal Erdoğan çağrısına tepki!

CNN Türk canlı yayınında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, The Guardian Gazetesi'nde yayınlanan skandal Erdoğan çağrısına tepki gösterdi.

Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

"DUR DEYİNCE DURACAK BİR TÜRKİYE İSTİYORLAR"

Maalesef epeydir batıda çok saygın olduğu zannedilen yayınlarda bu tarz yazılar çıkmaya başladı. Özellikle İsveç'in NATO'ya girme konusunda gösterdiğimiz net tavır onları iyice çileden çıkardı. Türkiye böylesine iki yüzlülüğü böylesine çifte standarttı kabul etmeyecek. Türkiye'nin oynadığı rolü yok sayma gibi amacın içine giriyorlar. Bu tavır asla kabul edilemez. Bu tavır fevkalade yanlış asla kabul edilemez. Demokrasiye, ifade özgürlüğüne sığmaz. Seçimin yaklaşmış olması ve seçimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerden galip çıkacağı anketler bunlarından önüne gitmiş demek ki. Öyle anlaşılıyor ki Batı da seçim yaklaştıkça batı da eylemlere ilave olarak basın kuruluşlarında da bu tür yazılar çıkmaya devam edecek. Bu millet milli idareye sahip çıkar. Bu olay neresinden bakarsanız bakın demokratik teamüllerin dışındadır. Siz önce kendi ülkenize bakın kendi sorunlarınızla ilgilenin. Bu doğrudan doğruya bir hazımsızlıktır. Dur deyince duracak bir Türkiye istiyorlar. Artık Türkiye öyle bir Türkiye değildir. Seçimlerden galip çıkılmasın diye kaleme alınmış son derece değersiz bir yazıdır.

"MASANIN DAĞINIKLIĞI BU BEYLERİ DE TELAŞLANDIRDI"

Halbuki, şunu görmüyorlar. Türkiye Ukrayna'da savaşı yaygınlaştırmak için değil savaşı bitirmek için rolünü oynuyor. Türkiye biliyor ki, buradaki savaş devam ederse bu savaş tüm Avrupa'yı yakar. Aynı zamanda Ortadoğu'da batılı ülkeler burada terör örgütlerine destek veriyorlar. Türkiye burada uzlaşalım diyor. Bu bölgeyi temizleyelim diyoruz. Bu da terör örgütlerini rahatsız ediyor. Aynı şekilde Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimin sorumlusu Yunanistan'dır. Akdeniz'de biz doğal haklarımızı kullanıyoruz. Libya ile anlaşma yapıyor ve Akdeniz de sondaj çalışması yapacağımızı tüm dünyaya duyuruluyoruz. Bu ifadeler bunlardan duyulan rahatsızlıktır. Onların her dediğine el pençe divan duran bir Erdoğan olsaydı batıya göre ondan daha demokratiği olmazdı. Bu milletin ayağına yeniden prangalar vurmak istiyorlar. Bu millet bu oyuna gelmez. İç siyasete yapılan yorumların hiç biri de kabul edilemez. Cumhur İttifakının karşısındaki masanın dağınıklığı bu beyleri de telaşlandırdı. Bunlara ne oluyor da Türkiye'nin iç siyasetine karışıyorlar.

"ŞİDDETLE KINIYOR, REDDEDİYORUZ"

Öte yandan söz konusu yazıya sosyal medya hesabından da tepki gösteren Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

The Economist, Stern, Bloomberg, Foreign Policy'nin ardından The Guardian’da Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan hakkındaki antidemokratik ifade ve çağrılar asla kabul edilemez. Şiddetle kınıyor, reddediyoruz. Avrupa'nın ve Batı'nın her yanını saran İslam düşmanlığına, Türkiye karşıtlığına ses çıkarmayanların terör örgütlerinin diliyle ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza saldırmaları, her geçen gün dozu artan bu ikiyüzlü yaklaşımları Türkiye'nin doğru yolda olduğunun açık bir göstergesidir. The Guardian’da ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında yayınlanan yazı; gazetecilik ve diplomasi ilkelerini çiğneyen, nefret esaslı ahlaksız bir tetikçi 'muhabir'in hezeyanlarıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında Türkiye Cumhuriyeti'ne, demokrasisine ve halkına yönelik bu menfur ve küstah dili sahibine iade ediyor ve yükselen Türkiye’den korkmaya devam edin diyoruz…

