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İngiliz elçiye tavsiye yağdı: Come to Bursa eat iskender*

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#Birleşik Krallık#Jill Morris#Bursa
İngiliz elçiye tavsiye yağdı: Come to Bursa eat iskender*
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 07:00

Birleşik Krallık’ın Türkiye’deki ilk kadın büyükelçisi Jill Morris, Twitter’dan bir video yayınlayarak gezilecek yerleri sordu. Büyükelçi’ye Trabzon’dan Diyarbakır’a, Bursa’dan Ağrı’ya onlarca yer tavsiye edildi. Gezdiği yerlerde neler yemesi gerektiği de unutulmadı... Bu arada çok sayıda vize kolaylığı talebi de geldi.

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Birleşik Krallık Büyükelçisi Jill Morris, Twitter hesabından, “Türkiye'deki ilk birkaç ayımın ardından ilk video mesajımla size 'merhaba' demek istedim” notu ile video mesaj paylaştı. Konuşmasına Türkçe, "Merhaba, ben Jill Morris, yeni Birleşik Krallık Büyükelçisi" diyerek başlayan Morris, özetle şu mesajları verdi:

‘GURUR DUYUYORUM’

"Birleşik Krallık'ın Türkiye'deki 82'nci büyükelçisiyim. İlk büyükelçimiz Sir William Harborne, 1583'te, yani yaklaşık 440 yıl önce atanmıştı. Bu göreve gelen ilk kadın olmaktan ve Türkiye'nin 100'üncü yılını kutladığı bu çok özel yılda görevime başlamaktan büyük gurur duyuyorum. Öncelikle 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen herkese taziyelerimi tekrar sunmak isterim. Birleşik Krallık, deprem felaketinin başından beri Türkiye'nin yanında ve olmaya devam edecek. Geçmiş olsun. Türkiye, Birleşik Krallık için vazgeçilmez bir ortaktır.

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NE YAPMALI, NEREYE GİTMELİ?

Halihazırda mükemmel ilişkilerimiz var ve önümüzdeki yıllarda bu ortaklığı daha da güçlendirmek ve her iki ülkeyi daha güvenli ve müreffeh hale getirmek için çalışmayı dört gözle bekliyorum. Son derece zengin tarihi, lezzetli mutfağı ve tabii ki Türk halkının ünlü misafirperverliği ile Türkiye'ye her zaman hayranlık duymuşumdur. Şimdi sizlerin görüşünü duymak isterim. Neler yapmalı, nereleri görmeliyim? Bu harika ülke hakkında daha çok şey öğrenirken nereleri ziyaret etmeliyim sizce? Önerilerinizi bekliyorum. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.”(Şaduman TÜRKAY / DHA)

İngiliz elçiye tavsiye yağdı: Come to Bursa eat iskender*

1967 doğumlu olan Jill Morris, Türkiye’den önce İngiltere’nin İtalya ve San Marino Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. 22 Mart’ta güven mektubunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunan Morris, Türkiye ve İngiltere arasında 400 yılı aşan diplomatik ilişki tarihinde atanan ilk İngiliz kadın büyükelçi oldu.

GEL GEZDİRELİM SENİ JILL ABLA

Büyükelçi Morris’in videosunun altına yorum yağdı. Öncelikle Türkçesini sempatik bulan Twitter kullanıcıları, çok sayıda gezilecek yer önerdi, ne yiyip içmesi gerektiği de tavsiye edildi. İşte o tweet’lerden bazıları:

- Düzce’ye bekleriz.

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- Göbeklitepe/Şanlıurfa ve Çatalhöyük/Konya’dan başlayıp günümüze tarih sırasıyla gelebilirsiniz. İyi bir başlangıç. Hoş geldiniz.

- Ağrı İshakpaşa Sarayı’nı görmenizi isterim ve Van Gölü olabilir, yani ülkenin doğu tarafları. Bu arada vize kolaylıkları ile alâkalı çalışmalar başlatırsanız iyi olur.

- Tebrikler, görevinizde başarılar dilerim. Ordu’yu görmelisiniz.

- Trabzon’a gelip Sümela Manastırı’nı görün. Ben profesyonel tur rehberiyim, sizi gezdirebilirim.

- Benim önereceğim ilk yer Kars-Ani Harabeleri, sizden tek istediğimiz şu vize başvuru süreçlerini şeffaf hale getirmeniz, dayanaksız gerekçelerle reddediliyoruz, resmen düzensiz göçmen muamelesi görüyoruz.

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- Bursa’ya gelip mutlaka İskender yemelisiniz.

- Ölüdeniz Fethiye, Dalyan, Çeşme, Alaçatı, Kapadokya, Marmaris’te mavi tur...

- Jill Abla, lütfen Bursa’yı ziyaret et. Bizim için de pideli köfte ye, ayran iç.

- Malatya, Adıyaman bölgesini sizlere tanıtmak isterim, arzu ederseniz...

- 33 medeniyete beşiklik etmiş, kuşbakışıyla kalkan balığı görünümüne sahip Diyarbakır’a gelmenizi tavsiye ederim

- Sayın Büyükelçi, Türkçe konuşmanıza hayran kaldım. Ülkemize hoş geldiniz. Size önerim Konya Ereğli’de İvriz bölgesindeki dağlara çizilen Hitit resimleri müthiş, mutlaka görmelisiniz.

* Bursa’ya gel, İskender ye

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#Birleşik Krallık#Jill Morris#Bursa

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