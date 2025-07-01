İngiliz Dışişleri Bakanı’nı ağırlayan Fidan: ‘Savunma sanayisinde işbirliğimiz fevkalade iyi’

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki ülke arasındaki dış ticaret hacmine ve savunma ile teknoloji gibi alanlardaki yoğun işbirliği trafiğine dikkat çekti ve şunları söyledi: “Avrupa Birliği ülkesi olmayan ama Avrupa ile güçlü bağları bulunan iki NATO üyesi ülkeyiz. Dış ticaret hacmimiz, halihazırda 30 milyar (dolar) hedefine doğru yaklaşmakta. Bu, gerçekten bizim son yıllarda büyük bir ısrarla takip ettiğimiz hedef. Her iki taraf da bu konuda büyük emek harcadı. Gördük ki önümüzde çok daha iyi fırsatlar var. Bunu daha ileri taşımak için Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesi gerekiyor. Bu konuda yürütülen çalışmalar var. Savunma sanayindeki işbirliğimiz fevkalade iyi gidiyor. Eurofighter temininden diğer alanlardaki ortak çalışmalarımıza kadar, bu konuda firmalarımız, ilgili kurumlarımız iyi bir şekilde çalışıyorlar.” Dış politika alanında Gazze, Suriye, İran, Irak, Rusya-Ukrayna savaşı konularında iki ülkenin görüşlerinin hemen hemen örtüştüğünü belirten Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkesin her iki tarafta da desteklendiğini kaydetti. İran ile İsrail arasında varılan mutabakatın devam etmesi ve kalıcı bir barışa dönülmesinin en büyük stratejik hedefler arasında olduğunu da ifade etti.

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‘ÇOK GÜÇLÜ ORTAKLIK’

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ise “İki ülke arasındaki yakın çalışma ilişkisini pekiştirme fırsatı bulduk. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin temelinde çok güçlü stratejik ortaklık yatıyor. Serbest Ticaret Anlaşması 28 milyar sterlinlik ticaret hacmi potansiyeli taşıyor, müzakereleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Sınamalarla dolu zorlu bir jeopolitik ortamda gerçekleşti bu görüşmemiz. Türkiye’nin yürüttüğü çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Özellikle Rusya Ukrayna savaşında barışı tesis etmek için önemli çabalar sarf etti Türkiye. Gazze ile ilgili yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde insanlık krizinin hafifletilmesi ve iki devletli çözüm için çalışmalar yapıyoruz. Suriye konusunda da yakın işbirliği içindeyiz” dedi.