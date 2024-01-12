İngiliz Demi’yi estetik mi öldürdü

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İngiltere’nin Manchester kentinde yaşayan Demi Agoglia (26), bundan 7 ay önce üçüncü çocuğunu doğurmuştu. Doğumdan sonra poposunun düşük olduğundan yakınmış ve ameliyat arayışına girmişti.

‘BREZİLYA POPOSU’ AMELİYATI OLMUŞTU

İngiltere’de ameliyat ücreti 10 bin sterlini (yaklaşık 381 bin TL) buluyordu. Ameliyat Türkiye’de ise 3 bin 500 sterlin (yaklaşık 114 bin TL) civarındaydı. Yaptığı araştırmanın ardından İstanbul’da ameliyat olmaya karar verdi. Daha önce İstanbul’a gelerek diş tedavisi olan Demi Agoglia’nın bundan memnun kalması da kararında etkili olmuştu. Ailesi bu ameliyata karşı çıksa da kararından vazgeçmedi ve bir süre önce erkek arkadaşı Bradley Jones’la birlikte İstanbul’a geldi. İnternetten bulduğu kliniğe gitti. Bir süre yapılan tetkiklerin ardından 4 Ocak günü ‘Brezilya poposu’ yaptırmak için ameliyat masasına yattı. Ameliyatta her şey yolunda gitmişti. Geçen pazartesi günü de son kontrolünü yaptırarak ülkesine dönecekti.

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ERKEK ARKADAŞI KALP MASAJI YAPTI

Kontrol için kaldıkları adresten ayrılarak taksiye bindikleri sırada fenalaştı. Erkek arkadaşı Jones, kendisine kalp masajı yaparak ameliyatın yapıldığı kliniğe götürdü. Demi Agoglia, klinikte doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yağ embolisinin neden olduğu çok sayıda kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Demi Agoglia’nın cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Erkek arkadaşı Jones, acı haberi ailesiyle paylaştı. Demi’nin ağabeyi Carl, acı haberi aldıktan sonra İstanbul’a geldi. Cenazeyi de Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemenin ardından teslim alarak ülkesine götürdü. Demi Agoglia’nın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak olan detaylı incelemenin ardından netlik kazanacak.

İNGİLİZ BASINININ GÜNDEMİNDE

İngiliz basını Demi Agoglia’nın ölümüne geniş yer ayırdı. Demi’nin kız kardeşi Georgina, sosyal medyadan “Dün kız kardeşimi kaybettim. Seni çok özledim Demi’m. Artık hiçbir şey gerçek gelmiyor. Nasıl gitmiş olabilirsin? Sadece sesini duymak istiyorum. Sensiz hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, seni seviyorum Demi” dediği duygusal bir paylaşım yaptı.