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İngiliz boksör taksiciyi feci şekilde dövüp komaya sokmuştu! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

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#İstanbul#Taksici#Eyüpsultan
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2025 16:38

Eyüpsultan'da taksi şoförü Kadir Biçer, aracına aldığı İngiliz müşteri R.K. tarafından darbedildi. Boksör olduğu öğrenilen R.K. tarafından ağır yaralanan Biçer hastaneye kaldırıldı. Biçer'in yoğun bakımda tedavisi devam ederken, R.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan saldırı anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, 25 Nisan'da saat 02.00 sıralarında Göktürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü Kadir Biçer(56), İstanbul Havalimanı'ndan boksör olduğu iddia edilen İngiliz yolcu R.K'yı alarak Beyoğlu'na bırakmak için yola çıktı.

İngiliz boksör taksiciyi feci şekilde dövüp komaya sokmuştu Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

İki taksi arka arkaya giderken ön araçtaki şoför, Kadir Biçer'i göremeyince geri döndü. Taksi şoförü, Biçer'i yerde darbedilmiş ve baygın halde buldu.

İngiliz boksör taksiciyi feci şekilde dövüp komaya sokmuştu Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Arkadaşının yardımı ile hastaneye kaldırılan Biçer'in durumunun ağır olduğu belirlenerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Biçer'in, ücret konusunda anlaşamadığı ingiliz R.K. tarafından darbedildiğini belirledi.

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İngiliz boksör taksiciyi feci şekilde dövüp komaya sokmuştu Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli R.K. yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İngiltere vatandaşı olan R.K'nin ifadesinde, boksör olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.K, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İngiliz boksör taksiciyi feci şekilde dövüp komaya sokmuştu Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Taksi içerisinde bulunan kameraya yansıyan görüntülerde arka koltukta oturan İngiliz boksörün taksi şoförüne saldırdığı görülüyor. Daha sonra R.K. araçtan indikten sonra da Biçer'e saldırıldığı görülüyor.

İngiliz boksör taksiciyi feci şekilde dövüp komaya sokmuştu Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı
İngiliz boksör taksiciyi feci şekilde dövüp komaya sokmuştu Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

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#İstanbul#Taksici#Eyüpsultan

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