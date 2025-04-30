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İngiliz boksörün darbettiği taksici konuştu: Ellerini gözüme sokmaya çalıştı, ısırmaya, öpmeye başladı

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#Taksi#İngiliz Boksör#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 16:13

İstanbul Eyüpsultan'da aracına aldığı İngiliz boksör tarafından darbedilen taksi şoförü Kadir Biçer, ilk kez konuştu. Taksi şoförü Kadir Biçer, "Öncesinde bir tartışmamız olmadı. Bir yolcu seni rahatsız ettiyse indirirsin arabadan. Bu adamla ilgili hiçbir şey olmadı. Ellerini gözüme sokmaya başladı, ısırmaya öpmeye başladı. Gözlerimi yırtmaya çalıştı." dedi.

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Olay, 25 Nisan'da saat 02.00 sıralarında Göktürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü Kadir Biçer (56), İstanbul Havalimanı'ndan boksör olan İngiliz yolcu R.K'yı alarak Beyoğlu'na bırakmak için yola çıktı. İki taksi arka arkaya giderken ön araçtaki şoför, Kadir Biçer'i göremeyince geri döndü. Taksi şoförü, Biçer'i yerde darbedilmiş ve baygın halde buldu. Arkadaşının yardımı ile hastaneye kaldırılan Biçer'in durumunun ağır olduğu belirlenerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Biçer'in, ücret konusunda anlaşamadığı ingiliz R.K. tarafından darbedildiğini belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli R.K. yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İngiltere vatandaşı olan R.K'nin ifadesinde, boksör olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.K, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İngiliz boksörün darbettiği taksici konuştu: Ellerini gözüme sokmaya çalıştı, ısırmaya, öpmeye başladı

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Taksi içerisinde bulunan kameraya yansıyan görüntülerde arka koltukta oturan İngiliz boksörün taksi şoförüne saldırdığı görülüyor. Daha sonra R.K. araçtan indikten sonra da Biçer'e saldırıldığı görülüyor.

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İngiliz boksörün darbettiği taksici konuştu: Ellerini gözüme sokmaya çalıştı, ısırmaya, öpmeye başladı

"GÖZÜMÜ YIRTMAYA ÇALIŞIP ISIRDI"

Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından özel odaya alınan taksi şoförü Kadir Biçer yaşananlarla ilgili konuştu. Biçer, "Adam arabaya bindi. Taksim'de bir adres söyledi oraya gidiyorduk. Kendi kendine bir şeyler söylüyordu. Ellerini gözüme sokmaya başladı, ısırmaya öpmeye başladı. Ben boksörüm dedi. Niye böyle hareketler yaptığını sordum. Gözlerimi yırtmaya çalıştı. Ben İngilizce bilmiyorum o Türkçe bilmiyor ne olduğunu anlamadım. Soluğu yerde aldık ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Daha sonra bayıldım. Öncesinde bir tartışmamız olmadı. Bir yolcu seni rahatsız ettiyse indirirsin arabadan. Bu adamla ilgili hiçbir şey olmadı. Elini gözüme sokmaya çalıştı. Ellerimi de ısırdı" dedi.

İngiliz boksörün darbettiği taksici konuştu: Ellerini gözüme sokmaya çalıştı, ısırmaya, öpmeye başladı

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#Taksi#İngiliz Boksör#Saldırı

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