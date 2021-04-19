Ingenuity ne demek? NASA, Ingenuity adlı helikopterini uçurdu

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Mars'a gönderdiği helikopter Ingenuity'yi (Maharet) bugün ilk kez uçurdu. Ingenuity, 18 Şubat'ta Jezero Krateri'ne inen Perseverance adlı uzay aracıyla Mars'a taşınmıştı.

NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere ismini lise öğrencisi verdi

ABD Havacılık ve NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere ismini lise öğrencisi verdiUzay Ajansının (NASA) Mars'a göndermeyi planladığı helikoptere ismini Alabamalı bir lise öğrencisi verdi.

NASA'dan yapılan açıklamada, Alabama'nın Northport kentinde Tuscaloosa Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Vaneeza Rupani'nin ajansın helikoptere isim vermek için düzenlediği kompozisyon yarışmasını kazandığı bildirildi.

Ajansın kızıl gezegene göndereceği helikoptere Rupani'nin kompozisyonunda önerdiği "Ingenuity" (Hüner) ismi verildi.

Rupani kompozisyonunda, "Gezegenler arası seyahatin önündeki zorlukların üstesinden gelmek için çok çalışan insanların dehası ve hüneri, hepimizin uzay keşfinin mucizelerini deneyim etmemizi sağlayan şey. Hüner, insanların muhteşem şeyler başarmasına ve ufkumuzu evrenin ucuna kadar genişletmemize imkan tanıyan şey." ifadesini kullandı.

Mars'a gönderilecek helikopter için isim önerisinde bulunan öğrencilerin NASA'ya 28 bin kompozisyonla başvuruda bulunduğu kaydedildi.

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, yarışmanın finalistlerinden gelen isim önerilerinden, Mars'a heyecan verici misyonlarını çok iyi temsil edecek bir tane seçtikleri için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ingenuity Özellikleri

Mars'ın atmosferi Dünya'nın atmosferinden %99 daha az yoğun olduğundan aracın üstündeki peranelerin çok hızlı döndürülmesi ve böylelikle daha kuvvetli bir itiş gücü gerekliydi. Ingenuity adlı bu araçtaki pervaneler dakikada 2300 ila 2900 kez dönebiliyor. (Dünya'daki helikopter pervanelerinin 5 katı hızı

nda)

Pervanelere daha az yük bindirmek için aracın ağırlığı yaklaşık 1.8 kilogram. Pervanelerden her birinin ağırlığı ise sadece 35 gram!



Mars'ın soğuk havası karşısında aracın devrelerine zarar gelmemesi için güneş paneli ile üretilen enerjinin 2/3'ü devrelerin ısıtılması için kullanılmakta. Yani araçtaki enerjinin sadece 1/3'ü uçuş için kullanılıyor.

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