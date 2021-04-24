ING Bank saat kaçta açılıyor? İNG Bank 2021 sabah ve öğle çalışma saatleri

ING Bank ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. ING Bank hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? ING Bank 09:00-12:30 / 13:30-17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…



ING Bank, finans sektöründe hizmet eden Hollandalı ING Grubu'nun sahibi olduğu, merkezi Hollanda'da bulunan bankanın Türkiye'deki koludur. 1984 yılında "Bank of Boston"ın İstanbul şubesi olarak kurulmuştur. 14 Aralık 2007'de ING Grubu Oyak Bank’ın bütün hisselerini satın almıştır ve ING Bank Türkiye 7 Temmuz 2008 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

NG Bank, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler dahilinde hafta için sabah 09:00-12:30 ve öğleden sonra 13:30- 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. ING Bank hafta sonu ise kapalıdır.

NOT: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebiliyor. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

ING merkez binası, Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8 34467 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunmaktadır. ING merkez şubesine 0212 335 10 00 numaralı telefon aracılığıyla erişebilirsiniz.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara