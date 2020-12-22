İnfluencer ne demek, kimlere denir?
Tüketim alışkanlıkları ile ‘trend’leri belirliyor, sosyal medyada binlerce kişi tarafından takip ediliyorlar. INFLOW Awards ödül töreni ardından ‘influencer’ teriminin anlamı merak konusu oldu. Tören En İyi Youtube Influencer Danla Bilic, En İyi Yükseliş Gösteren Influencer ödülünü ise Bilic’in yakın arkadaşı Cemal Can Canseven kazandı. Peki, influencer ne demek, kimlere denir?
Sosyal medya platformlarının çoğalmasıyla birlikte hayatımıza yeni terimler girdi. İnfluencer da bunlardan biri. Bir meslek haline gelen İnfluencer bir pazarlama tekniği. Influencer, kelime anlamıyla etkileyen kişi demektir. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve paylaşımlarıyla binlerce kişiye ulaşan Influencer adı verilir. İnfluencerlar takipçilerinin satın alma kararlarında oldukça başarılı olan, bu nedenle markaların işbirliğinde bulundukları kişilerdir. Her influencer farklı kategoride ve farklı hedef kitlelere uygun olarak içerik üretiyor.
Influencer’lar bunu bir meslek olarak tam zamanlı ya da kurumsal iş hayatlarını sürdürürken hobi olarak yapabiliyorlar.
Influencer olma sürecine başlarken öncelikle içeriklerin ilgi çekici ve merak uyandırıcı olması gerekiyor.
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