İnfiale neden olmuştu: İzmir'deki skandalda öğretmen için gözaltı kararı! 'İnsan ticareti' ile suçlanıyor

Edinilen bilgiye göre olay, 4 Kasım 2025 tarihinde Bornova ilçesinde bulunan bir Mesleki Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okulda görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T., yaşları 16 olan Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi, okul yönetimi ve velilerin bilgisi haricinde ders saatleri içerisinde okul dışına çıkardı. Öğrencilerin, güvenlik kameralarının görüş açısı dışında kalan bir noktadan özel araca bindirilerek öğretmenin yeni taşındığı eve götürüldüğü öne sürüldü.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Olayın 8 Ocak 2026 tarihinde basına ve sosyal medyaya yansımasının ardından İzmir Valiliği harekete geçti. Valilikten yapılan açıklamada, iddialar üzerine idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Soruşturma kapsamında, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. görevden uzaklaştırılmış, ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

"İNSAN TİCARETİ" SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Valiliğin suç duyurusu ve başlatılan adli süreç neticesinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık talimatıyla, öğrencileri evine götürüp temizlik işlerinde çalıştırdığı iddia edilen öğretmen D.T., "İnsan ticareti" suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

ÖĞRENCİLERİN ALKOLLÜ ORTAMDA BULUNDUĞU İDDİASI DOSYADA

Soruşturma dosyasına giren detaylara göre; öğrencilerin gün boyu öğretmenin evinde koli taşıma, eşya toplama ve temizlik gibi işlerde çalıştırıldığı, gün sonunda ise yiyecek veya ulaşım imkanı sağlanmadığı belirtildi. Öğrencilerin iş bitiminde Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürüdükleri, daha sonra kendi imkanlarıyla evlerine döndükleri öğrenildi. Ayrıca velilerin şikayet dilekçelerinde, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen ve öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin yer aldığı fotoğraflar da delil olarak sunuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.