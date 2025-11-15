İnfial yaratan görüntüler... Çalışanını feci şekilde döven oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Haberin Devamı

Olay, 13 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Tomtom Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Bahadır Ünlü, restoranında çalışan İranlı İsmail N.’ye hırsızlık yaptığını öne sürerek tekme ve yumruklarla saldırdı. Çalışanı havaya kaldırıp yere çarpan Ünlü, daha sonra beyzbol sopasıyla defalarca vurdu. Dakikalarca süren saldırıyı kendi cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde Ünlü’nün, araya girmeye çalışanları ittiği ve darbetmeye devam ettiği anlar yer alıyor.

RESTORANI MÜHÜRLENDİ

Olay sonrası Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, restoranı mühürledi. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Tomtom Mahallesi’ndeki bir işletmede çalışan personele şiddet uygulandığının tespiti üzerine ekiplerimiz derhal harekete geçmiştir. Mekân gerekli incelemenin ardından mühürlenmiştir" denildi.

TUTUKLANDI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Bahadır Ünlü gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünlü, çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

'ÜSTÜME YÜRÜDÜ, SOPAYLA KENDİMİ SAVUNDUM'

Cezaevine gönderilen Bahadır Ünlü’nün ifadesi ortaya çıktı. Ünlü ifadesinde, "Ben yaklaşık tam tarihini hatırlamamakla birlikte 3-4 ay önce Tomtom Mahallesi’ndeki işletmemde İranlı çalışanın ismini İsmail N. olarak bildiğim bende herhangi bir iletişim numarası olmayan şahıs işletmemde farklı gün ve tarihlerde hesaplarda usulsüzlük yaptığını farkettim. Şahsa neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda şahıs bunu reddederek üzerime yürüyüp eşime ve çocuklarıma küfür etti. Daha sonra aramızda arbede yaşandı. Ben de kendimi bahse konu işletmede dekor olarak bulunan beyzbol sopasıyla kendimi savunmak durumunda kaldım. Tarafımıza izlemiş olduğumuz videodaki şahıs benim. Bu şekilde karşınızda olduğum için pişmanım" dedi.

'MÜHRÜ KİMİN KIRDIĞINI BİLMİYORUM'

Ünlü, "Ben de bugün yani 13 Kasım günü saat 22:00 sıralarında işletmeme gelen sivil polisler yapmış oldukları çalışmalarda işletmemin mühürlü olduğunu söylediler ve belediye başvurusu için belediyeye başvurmuştum ancak hala onaylanmadı. Bu süre zarfında işletmemde çalışmaya devam ettim. Mührü kimin kırdığını bilmiyorum. Bu konuyla alakali üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

EŞİNİ DARBETTİ, ÇOCUĞUNUN AYAKKABISINI PARÇALADI

Diğer yandan Bahadır Ünlü’nün sosyal medya platformunda açtığı bir canlı yayında, eşine vurduğu ve saldırdığı görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca Ünlü’nün çocuğunun gözü önünde ayakkabılarını parçaladığı anlar da kameraya yansıdı.