İnfial yaratan görüntü! Suriyeli Leyla'ya bankta otururken tekme atmıştı, Şakir Çakır gözaltına alındı

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Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed, bankta oturduğu sırada birinin tekmeli saldırısına uğradı. 'Çocuk hırsızı' olmakla suçlanan kadının tekmelendiği anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

Uzun süre gözyaşı döktüğü de görülen kadının tekmelenme görüntüleri, büyük tepki topladı. Görüntülerin ardından soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu şüphelinin Şakir Çakır olduğu tespit edildi ve polis ekiplerince gözaltına alındı.

Toplanan kalabalığın 'çocuk hırsızı' demesi ile kadına tekme attığını ve pişman olduğunu belirten Şakir Çakır, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Karara başsavcılık, itiraz etti. 'Fuhşa teşvik' dahil 9 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen Şakir Çakır., itiraz sonrası yeniden gözaltına alındı. Şakir Çakır'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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AK PARTİ'DEN TEPKİ: ŞİDDET HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZDÜ

Olaya tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "70 yaşındaki Leyla Muhammed annemize uygulanan şiddet hepimizi derinden üzmüştür. Sabıkalı fail Şakir Çakır hakkında Adli ve İdari birimler gerekli hukuki süreci yürütmektedir. Milletimizin vicdan sahibi tüm fertleri mağdur annenin yanındadır" dedi.

VALİ GÜL: FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medyadan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi, emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz" paylaşımında bulundu.