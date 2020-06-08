İnfial ne demek? İnfial nedir? İnfial TDK kelime anlamı

Kökeni Arapça olan ve Türkçede bulunan sözcükler arasında infial geliyor. Her ne kadar birçok farklı yazılı kaynakta karşılaşılmış olsa bile, anlamı çok fazla bilinmeyen bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu bu kelime için, ‘Birine içerleme, gücenme ve kızgınlık duyma’ şeklinde karşılık vermektedir.

İnfial Ne Demek?

İnfial kelimesi farklı anlamlar üzerinden ele alınmakta ve kullanılabilmektedir.

- Birine gücenme, içerleme ya da kızgınlık duyma,

- Herhangi bir şeyden ya da bir durumdan etkilenme,

- Edilgi,

Amaca bağlı olarak farklı yerlerde bu kelime kullanılabilmektedir. Aynı zamanda bu kelime ile beraber türemiş bazı sözcüklerde gündelik yaşamda değerlendirilmektedir. Ancak Özellikle birine gücenme veya içerleme ile bir sebepten dolayı kızgınlık duymak üzerine daha fazla öne çıkmaktadır. Felsefi açıdan ise edilgi anlamı ile beraber değerlendirilen ve tartışılan bir sözcüktür.

Bir durumdan ya da olaydan ve herhangi bir şeyden etkilenmek konusunda ise çok fazla kullanılan bir sözcük değildir. Ancak yine de edebi eserler ile yazılı kaynaklar üzerinden bu anlam kapsamında farklı cümlelere ulaşmak mümkün. Hem tek başına cümle içerisinde hem de farklı türemiş sözcükler üzerinden de değerlendirilen bir kelimedir.