‘İnfaz’a rötuş

Edinilen bilgiye göre, toplantıda, kapsam dışı bırakılması planlanan suçlarda bir değişiklik yapılmadı. Terör suçları, uyuşturucu suçları, cinsel istismar, kadına şiddet, mükerrer suçlar ve kasten cinayet suçları planlandığı gibi kapsam dışında kalacak.

UYARIDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamı ve yararlananların yaş sınırı genişletilen ‘evde infaz, hafta sonu infaz, hafta içi infaz’ düzenlemelerinin yeniden gözden geçirilmesini istedi. Alternatif infaz yönteminden yararlananlar belirlenirken, toplumda tepki çekmeyecek suçların kapsama alınması istendi. Çalışmalar bu nedenle uzadı. Metin, Erdoğan’a sunulduktan sonra, Bahçeli ile değerlendirilecek.

30-130 BİN TAHLİYE

Taslağın ana unsurları aynen korunuyor. Kapsama giren suçlar için cezanın yüzde 67’sini cezaevinde geçirmeye ilişkin infaz süresi, yüzde 50 olarak değiştiriliyor. Bu yasalaşırsa, süreyi dolduranlar peyderpey cezaevinden çıkarılacak. İlk etapta, 30 bin, sonraki süreçlerde 130 bin kişinin tahliyesi bekleniyor.

EN FAZLA 3 YIL

Halen cezasının bitmesine bir yıl kalanlar, denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden çıkıyorlar. Şimdi bu sürenin, cezanın yüzde 10’unu dışarıda geçirmesi şeklinde düzenlemesi planlanıyor. Ancak bu süre 3 yılı geçmeyecek. Düzenlemenin, eşitlik ilkesi gereği Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak itirazlarla genişleyip genel affa dönüşeceğini dile getirenler de bulunuyor.