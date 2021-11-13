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İnfaz Yönetmeliği’nde değişiklik: İnsan onuruna saygı ayarı

#İnfaz Yönetmeliği#Çıplak Arama#Cezaevi
İnfaz Yönetmeliği’nde değişiklik: İnsan onuruna saygı ayarı

Yeni İnfaz Yönetmeliği’ne göre cezaevinde arama ve sayımlar sırasında insan onuruna saygı ile utanma duygusunun ihlal edilmemesi esas olacak. Cezaevlerine ilk kabulde şüphe üzerine yapılan ve tartışma yaratan ‘çıplak arama’ yönetmelikten çıkarıldı. Belli cezalarda gece ve hafta sonu infaz modelleri getirildi.

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Yeni İnfaz Yönetmeliği dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 148 maddelik Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik’in 51 maddesi değiştirildi. Yeni yönetmelik satırbaşları ile şöyle:

‘DETAYLI ARAMA’ NASIL YAPILACAK: “Detaylı arama” hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde görevli dışında kimsenin görmemesini sağlayacak şekilde yapılacak. Arama sırasında hükümlüye tek kullanımlık giyim önlüğü verilecek. Aramada bedene dokunulmaması için gerekli özen gösterilip, görevli tarafından eldiven kullanılacak.

CEZAEVİ TABİBİ ARAYACAK: Aranan kişinin beden çukurlarında bir şeyin bulunduğuna dair makul ve ciddi emare bulunması halinde önce bu madde veya eşyanın kendisi tarafından çıkarılması istenecek. Aksi halde bunun zor kullanılarak gerçekleştirileceği bildirilecek. Bu aramayı cezaevi tabibi yapacak. İşlem en kısa sürede bitirilip, tutanağa bağlanacak. Tutanakta arama yapan görevliler ile birlikte hükümlünün de imzası yer alacak. 

GECE VE HAFTA SONU İNFAZ: Kasten işlenen suçlarda toplam 1 yıl 6 ay, taksirle öldürme suçu hariç olmak üzere taksirle işlenen suçlarda toplam 3 yıl ve daha az süreli hapis cezasının cezaevinde hafta sonları veya geceleri belirli saatlerde çektirilmesine karar verilebilecek. Kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam bir yıl, 70 yaşını bitirmiş kişilerin toplam 2 yıl, 75 yaşını bitirmişlerin toplam 4 yıl veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine karar verilebilecek.

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DOĞUM YAPAN KADINA KONUTTA İNFAZ: Doğum yaptığı tarihten itibaren 6 ay geçen ve toplam 3 yıl veya daha az süreli hapse mahkûm olan ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlü kadınların cezasının konutunda çektirilmesine karar verilebilecek. Bu kapsamda talepte bulunabilmek için kadının doğum yaptığı tarihten itibaren 1 yıl 6 ay geçmemiş olması gerekecek.  

AÇIK CEZAEVİNDEKİ HÜKÜMLÜYE YENİ MODEL: İyi halden açığa ayrılmayı hak etmiş hükümlüler, cezaevi dışında başka bir kamu kurumunda çalışarak cezalarını tamamlayabilecek. Hükümlüler bu kapsamda fidan dikimi, ağaç bakımı ve orman yangınları ile mücadele gibi toplumsal konulara da destek olabilecek.    

NAKİL MASRAFI YOK: Maddi durumu zayıf hükümlüden nakil masrafı alınmayacak. Hükümlülerin dışarıda bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yardıma muhtaç durumda olması halinde ilgili kamu kurumu veya belediyeye bildirilecek.

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KİMSESİZ ÇOCUĞA DÜZENLEME: Salıverilecek hükümlü çocuklar, koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması için ilgili kurumlara bildirilecek. Bunlardan kimsesi olmayan, yakınlarına ulaşılamayan, yakınına verilmesinin uygun olmayacağı değerlendirilenler aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne teslim edilecek.

ANNESİYLE KALAN ÇOCUKLARA YAKIN TAKİP: Cezaevinde annesinin yanında kalan 0-6 yaş grubundaki çocukların psikososyal gelişimleri, psikososyal yardım servisi görevlilerince takip edilecek. Altı yaşını dolduran çocuğun dışarıda bakacak kimsesi yoksa bu durum cezaevi idaresince aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne bildirilecek, çocukların görevliler aracılığı ile müdürlükçe belirlenen kuruluşa teslimi sağlanacak.

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#İnfaz Yönetmeliği#Çıplak Arama#Cezaevi

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