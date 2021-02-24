İnfaz ve koruma memuru ne iş yapar? İşte ayrıntılar

Adalet Bakanlığı'na bağlı ıslah evleri ve cezaevlerinde bulunan hükümlülerin barınma, yeme içme ve hayatlarını sürdürme ihtiyaçlarına yardımcı olan personellere infaz ve koruma memuru denir. Öte yandan infaz ve koruma memuru, tutukluların topluma yeniden kazandırılmasına da yardım eder.

İnfaz ve koruma memurları, cezaevi ve ıslahevlerinde bulunan hükümlülerin disiplininden de mesuldür. Tutuklu ve hükümlülerin denetimi ve cezaevinin düzenini infaz ve koruma memuru sağlar.

Bu memurların; cezaevinde asgari yaşam koşullarının oluşturulması, düzenin sağlanması ve tutukluların ihtiyaçlarının giderilmesi görevleri alanındadır.

İnfaz ve koruma memuru olmak için Adalet Bakanlığı'nın açtığı personel alım ilanlarında gerekli şartları taşımak gereklidir.