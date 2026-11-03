×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İnfaz timini böyle çözdüler

Güncelleme Tarihi:

#Nevzat Aydın#Çirkinler#Esenyurt
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 07:00

TRABZONSPOR - Beşiktaş arasında 22 Ekim’de oynanan futbol maçında oğlu Kuzey Aydın ile Trabzonspor futbolcusu Mohamed Salah’ın maç öncesi seremoniye çıktığı Yemeksepeti kurucusu işinsanı Nevzat Aydın, seremoni için 100 milyon TL ödediği iddia edilen haberlerin ardından tehdit edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kendisini Yunanistan’a ait telefon numarasından arayıp ‘Çirkinler’ suç örgütü üyesi olarak tanıtan K.A. isimli şüpheli tarafından “1 milyon Euro vermezsen çocuğunu öldürürüz” denilerek tehdit edilen Aydın, 28 Ekim’de emniyete giderek şikâyetçi oldu.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Şikâyetin ardından olayla ilgili inceleme başlatan emniyet ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonrası Esenyurt’ta eylem hazırlığı öncesinde bir hücre evinde saklandıkları tespit edilen 4 şüpheliyi yakaladı.

Gözden KaçmasınEmir hakkında her şeyEmir hakkında her şeyHaberi görüntüle

Eylem hazırlığı yapan şüphelilerin telefon kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin iletişime geçip mesajlaştıkları ikinci infaz timinden 4 kişiyi de saklandıkları diğer hücre evinde yakaladı. Şüphelilerin, medyada çıkan asılsız haberler ile gündeme gelen Aydın’ı tehdit edip haraç almak için yurtdışından gelen talimatla eylem hazırlığı yaptıkları öğrenildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBahçeli’nin 2028’e uzanan hamlesiBahçeli’nin 2028’e uzanan hamlesiHaberi görüntüle

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Şüphelilerden  A.E.(25),  B.İ. (23), B.Ç. (27), E.A.(19), E.C.(27), M.A.B. (19) ile 17 yaşındaki R.S.A. tutuklanırken, F.F. (26) hakkında ise ev hapsi adli kontrol tedbirine karar verildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nevzat Aydın#Çirkinler#Esenyurt

BAKMADAN GEÇME!