İnfaz timini böyle çözdüler

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Kendisini Yunanistan’a ait telefon numarasından arayıp ‘Çirkinler’ suç örgütü üyesi olarak tanıtan K.A. isimli şüpheli tarafından “1 milyon Euro vermezsen çocuğunu öldürürüz” denilerek tehdit edilen Aydın, 28 Ekim’de emniyete giderek şikâyetçi oldu.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Şikâyetin ardından olayla ilgili inceleme başlatan emniyet ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonrası Esenyurt’ta eylem hazırlığı öncesinde bir hücre evinde saklandıkları tespit edilen 4 şüpheliyi yakaladı.

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Eylem hazırlığı yapan şüphelilerin telefon kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin iletişime geçip mesajlaştıkları ikinci infaz timinden 4 kişiyi de saklandıkları diğer hücre evinde yakaladı. Şüphelilerin, medyada çıkan asılsız haberler ile gündeme gelen Aydın’ı tehdit edip haraç almak için yurtdışından gelen talimatla eylem hazırlığı yaptıkları öğrenildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Şüphelilerden A.E.(25), B.İ. (23), B.Ç. (27), E.A.(19), E.C.(27), M.A.B. (19) ile 17 yaşındaki R.S.A. tutuklanırken, F.F. (26) hakkında ise ev hapsi adli kontrol tedbirine karar verildi.