İnfaz sisteminde yeni adımlar

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı’nın İzmir’de 81 ilin başsavcıları, Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) başsavcıları ve Bölge İdare Mahkemesi (BİM) başkanlarının katılımıyla gerçekleştirdiği Yargı Teşkilatı Toplantısı'nın açılışına katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Bozdağ, toplumda 'adaletin' önemine vurgu yaparak, “Adaleti sadece mahkemelere bırakırsak yanlış yaparız. O nedenle adaleti ayakta tutmak 85 milyon her insanımızın ortak görevidir. Adalet, aile reisinin veya herhangi bir yöneticinin, hâkimin, savcının, avukatın ikramı ve ihsanı değildir. Adalet, vatandaşın bizden talep ettiği hakkıdır" dedi.

6 MİLYON DAVA KARARA BAĞLANDI

Yargıya olan güveni daha ileriye taşımak istediklerini belirten Bakan Bozdağ şöyle devam etti: “2021 verilerinde, yaklaşık 8 milyon dosyanın yargının elinde olduğu ve neredeyse 6 milyonunun karar bağlandığı dikkate alınırsa tarafların yarısı kaybediyor, yarısı kazanıyor. Kazanan da istediği gibi kazanamıyor. 100 lira tazminat istemiş ama mahkeme 10 lira vermiş. Kazanmış ama memnuniyeti yüksek değil. Bu nedenle yargı hizmetlerinden memnuniyet, diğer hizmetlerle aynı yere koymak yargı görevlilerine haksızlık olur. İnfaz sistemimizi yeni bir anlayışla ele alan, cezasızlık algısını ortadan kaldırırken, diğer yandan ıslah edici fonksiyonunu öne çıkaran denetimli serbestlik müessesini daha aktif hale getirmek için önemli adımlar atacağız. Belki ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’nı sistemimizden tamamen çıkarabiliriz. İnfaz sistemimizde cezası az olan suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve ülkemize kazandırmayı düşünüyoruz. Yeni düzenlemede cezası az olanların belki bir kısmında tam infaz olabilir. İnfaz sistemimizi, cezasızlık sistemimizi ortadan kaldıracak hem de daha nitelikli suçların işlenmesini önleyecek şekilde yeniden dizayn etme ihtiyacı da ortaya çıkıyor.”