Haber Giriş: 24.03.2020 - 00:31,
İnfaz paketiyle ilgili detaylar ortaya çıktı! Cezanın yarısını yatan şartlı salıverilecek
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hâkimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 10 farklı kanunda değişiklik yapılması ile ilgili detaylar belli oldu.
Yapılan değişiklilere göre, Koşullu salıverilme oranı 2/3'ten 1/2'ye (%67'den %50'ye) indirilmektedir. Böylelikle, koşullu salıverilme oranı kural olarak 1/2 olarak uygulanacaktır.Kasten öldürme suçu bakımından 2/3 ve terör suçları ile örgütlü suçlar bakımından 3/4'lük koşullu salıverilme oranında herhangi bir değişiklik yapılmamaktadırMükrerrirle ve buna bağlı olarak cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti bakımından 3/4'lük koşullu salıverilme oranı 2/3'e (%75'ten %67'ye) indirilmektedir
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