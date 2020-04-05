İnfaz maratonu 18 saat sürdü

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen İnfaz Kanunu Teklifi’ne, kapalı cezaevlerini biraz daha rahatlatmak için “açık cezaevi ayarı” yapıldı. Altı suç kategorisi hariç “iyi halli hükümlülere” de açık cezaevine 1 yıl erken geçiş ve sonra da izinle eve gidiş düzenlemesi yapıldı. Bu hüküm 31 Aralık’a kadar uygulanacak.

Cinayet, uyuşturucu, cinsel istismar suçlarının “iyi halli hükümlülerine” de açık cezaevine erken geçiş yolu açıldı. Adalet Komisyonu toplantısı, yaklaşık 18 saat sürdü. Denetimli serbestlikle cezasının infazına karar verilen hükümlüler 31 Mayıs 2020’ye kadar izinli sayılacak. Salgın devam ederse, süre Sağlık Bakanlığı’nın önerisiyle, her defasında 2 ayı geçmemek üzere 3 kez uzatılabilecek. “Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene, milli savunmaya karşı, devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ve casusluk, Terörle Mücadele Kanunu ve örgüt faaliyeti suçları” kapsam dışı kaldı.

İYİ HALLİ CİNSEL SUÇLULAR DA

Bu suçlar dışında hapis cezası 10 yıldan az olanlar 1 ayını, fazla olanlar ise 3 ayını kapalı cezaevinde geçirmiş olan ‘iyi halli hükümlülerden’ açığa ayrılmalarına, 1 yıl veya daha az süre kalanlar, talepleri halinde açık ceza infaz kurumlarına gönderilebilecek, izinli sayılacaklar. Hüküm, 31 Aralık’a kadar uygulanacak. Tasarının salı günü TBMM Genel Kurulu’na gelmesi ve cuma gününe kadar yasalaşması bekleniyor.

AÇIKTA TUTUYORUZ ÇIKARMIYORUZ

Teklifte imzası bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Hürriyet’e, “Diyelim 15-20 yıl hapis cezası olanlardan açığa ayrılmaya bir yıl kalanları açık cezaevine alacağız. Özeti bir yıl erken açığa alıyoruz. Ve açıkta tutuyoruz, dışarıya çıkarmıyoruz. Açık cezaevinde olan 75 bin kişiyi de izinli olarak gönderiyoruz. Bu kalıcı bir düzenleme de değil ve 31 Aralık’a kadar uygulanacak” dedi.



CHP’Lİ BÜLBÜL: BU ÖRTÜLÜ BİR AF



TBMM Adalet Komisyonu Üyesi CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise düzenlemeyi şöyle değerlendirdi: “Konutta infaz nedeniyle boşalacak olan yarı açık cezaevlerine; kapalı cezaevlerinden iyi halde olanlar, infaz hakiminin kararıyla yarı açığa geçiyorlar. Bu örtülü bir infaz indirimi, dolaylı şekilde örtülü bir af.”