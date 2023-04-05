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İnfaz koruma memurunun vurduğu Sonay, kurtarılamadı

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#Trabzon#Turan Erdoğan#Sonay Gürsoy
İnfaz koruma memurunun vurduğu Sonay, kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 12:39

Trabzon'da infaz koruma memuru Turan Erdoğan'ın (53) tabanca ile ağır yaraladığı Sonay Gürsoy (42), yaşamını yitirdi. Sonay Gürsoy'un, katili Turan Erdoğan ile Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eşini ziyareti sırasında tanıştığı, aralarında gönül ilişkisi yaşadığı iddia edildi.

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Olay, önceki gün akşam saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu Ayasofya mevkisinde meydana geldi. 2 el silah sesi duyup, park halindeki cipin yanında 1'i kadın 2 kişiyi kanlar içinde görenler, polise haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, infaz koruma memuru Turan Erdoğan ile Sonay Gürsoy'u hastaneye kaldırdı. Operasyona alınan Erdoğan, kurtarılamadı. Sonay Gürsoy da dün hayatını kaybetti.

İnfaz koruma memurunun vurduğu Sonay, kurtarılamadı

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Turan Erdoğan'ın tabanca ile Sonay Gürsoy'u vurup, aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Silahtan çıkan ilk merminin Gürsoy'un boynuna isabet ettiği, Erdoğan'ın da tabancayı göğsüne dayayıp tetiği çektiği tespit edildi.

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İnfaz koruma memurunun vurduğu Sonay, kurtarılamadı

CEZAEVİNDE TANIŞMIŞLAR

Öte yandan Sonay Gürsoy'un, tutuklu eşini ziyaret için gittiği Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, Turan Erdoğan ile tanıştığı, ikilinin daha sonra dışarıda buluşup, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edildi. Cenazeler, ikindi vakti Bahçecik ve 2 Nolu Bostancı mahallerinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

İnfaz koruma memurunun vurduğu Sonay, kurtarılamadı

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#Trabzon#Turan Erdoğan#Sonay Gürsoy

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