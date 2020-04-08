İnfaz düzenlemesi Meclis'e geldi: Af yasası ne zaman çıkacak, son durum ne?

AK Parti ve MHP'nin yaklaşık bir yıllık çalışmayla gerçekleştirdiği Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detayları AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tarafından paylaşılmıştı. Uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği af yasası yani infaz indirimiyle ilgili görüşmeler Meclis'te bugün de devam etti. Peki, af yasası ne zaman çıkacak? İşte, infaz düzenlemesi ile ilgili bazı detaylar.

AF YASASI MECLİS'TE GÖRÜŞÜLDÜ

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam ediyor.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, infaz düzenlemesine ilişkin teklifi değerlendirirken, "Bu, bir genel af değil. Özel af da değil. Türk Ceza Kanununun 65. maddesinde belirtilen özel afla da bağdaşmayan bir teklif. Bu teklif, koşullu salıverme ve denetimli serbestlik sürelerinde değişiklik yapan infaz düzenlemesi." dedi.

Genel af ile özel affın karıştırıldığını dile getiren Tunç, genel affın cezayı tüm sonuçlarıyla ortadan kaldıran bir müessese, özel affın ise cezanın bir kısmını tüm sonuçlarıyla ortadan kaldıran bir müessese olduğunu belirtti.

Teklife bakıldığında cezayı tüm sonuçlarıyla ortadan kaldıran bir tek maddenin olmadığına dikkati çeken Tunç, "Koşullu salıverme sürelerindeki bir değişiklik cezayı ortadan kaldırmaz. Koşullu salıverme süresinde hükümlü suç işlediği takdirde o ceza tekrar geriye gelir. Denetimli serbestlik kurallarını ihlal ettiğinde yeniden cezaevine girer. Afta böyle değildir. Bu müesseseyi af ile karıştırmamak gerekir. Bu, koşullu salıverme ve denetimli serbestlik süreleriyle alakalı bir husustur." değerlendirmesinde bulundu.

Tunç, terör suçlarına ilişkin gelen sorulara, "Terör suçunu, devlete karşı işlenen suçlar olarak ifade edebiliriz, ama terör suçu sadece devlete karşı işlenen bir suç değildir, millete, insana, yaşam hakkına karşı işlenen bir suçtur. Bugün 5 masum vatandaşımızı teröre şehit verdik. Yaşam hakkının ihlalidir." karşılığını verdi.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ'NDEN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin, "Terör suçları, cinsel suçlar, kasten öldürme, uyuşturucu madde imal, ithal ve ticareti yapan baronlar, aynı şekilde vicdanlarımızı yaralayan kadın cinayetleri ve yine FETÖ’nün itibar suikastlerinde kullanmış olduğu özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar da bu düzenleme kapsamından istisna tutuluyor." dedi.

AK Parti ve MHP'nin yaklaşık bir yıllık çalışmayla, milletin sinesinde, vicdanında var olan arzuyu yakalama gayretiyle düzenleme yaptıklarını belirten Özkan, bunu da uygulayıcılarla, akademisyenlerle, yüksek yargı mensuplarıyla görüşerek gerçekleştirdiklerini anlattı.

Özkan, bu kapsamda siyasi parti gruplarını da ziyaret ettiklerini dile getirerek, "Diğer siyasi parti gruplarıyla bir uzlaşma zemini yakalanamayınca AK Parti ve MHP olarak, milletimizin vicdanında karşılık bulacak, olması gereken ideal hukuku ifade eden bir anlayışla kanun teklimizi hazırladık. Bu düzenlemeyi yaparken çağdaş ceza infaz sistemlerinde var olan ilkeleri dikkate aldık." dedi.

AF YASASI DÜZENLEMESİ NELER GETİRECEK?

70 maddeden oluşan ve 11 kanunda değişiklik yapan teklife göre, her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hakimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca infaz hakimliği kurulacak.

İnfaz hakimleri, Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri inceleyecek. İnfaz hakimleri, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin mahsup, ceza zaman aşımı ve hükümlünün ölümü hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararları alacak ve işleri yapacak.

Kasten yaralama suçunun, üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nu¨fuzu kötu¨ye kullanılarak silahla işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılırken, canavarca hisle işlenmesi halinde ise ceza bir kat oranında yükseltilecek.

Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgu¨t kuranlar veya yönetenler, örgu¨tu¨n yapısı, sahip bulunduğu u¨ye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde, 2 yıldan 6 yıla kadar aldıkları hapis cezası 4 yıldan 8 yıla çıkarıldı.

Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödu¨nç para veren kişi, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 500 gu¨n adli para cezası ile cezalandırılacak. Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılacak.Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği tespit edilen şüpheli ile gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren 6 ay geçmemiş bulunan kadın şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilecek.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren 1 yıl 6 ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılacak.

Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, idare ve gözlem kurulu tarafından iyi halin belirlenmesine esas olmak üzere en geç 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak.