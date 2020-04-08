‘İnfaz’ böyle başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, vaka ve ölüm sayıları her geçen gün artan koronavirüs salgınına karşı özel önlemlerle toplandı. Kamuoyunun merakla beklediği infaz düzenlemesinin görüşmelerinin de dün başladığı Meclis Genel Kurulu’nu yöneten CHP’li Başkanvekili Levent Gök kürsüye maskesini takarak çıktı. Gök, milletvekillerini de maskelerini takmaları ve sosyal mesafeyi koruyarak salonda oturmaları konusunda uyardı. Görüşmeler sırasında zaman zaman ara vererek, temiz hava almaları için milletvekillerinden dışarıya çıkmalarını da isteyen Gök, bu aralarda Genel Kurul salonunun da havalandırılmasını sağladı. Salonda maskelerini takıp aralarına da birer koltuk mesafe koyarak oturan milletvekilleri, konuşmaları için kürsüye de maskeleriyle çıktılar. Ancak sosyal mesafe kuralına uygun bu oturma düzeni Genel Kurul’da bu kez de gürültü sorununa yol açtı. Milletvekillerinin, mesafeli oturdukları yerlerden birbirleriyle sohbet etmeye çalışmalarından kaynaklanan gürültü üzerine Gök, kürsüdeki konuşmacıların konuşmalarının duyulmasını güçleştirdiği gerekçesiyle uyarıda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Destici, basın toplantısına gelişte ve çıkışta maske taktı. HDP milletvekilleri infaz kanun teklifi görüşmeleri öncesi Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Koronavirüsü dolayısıyla açık havada, sosyal mesafeye dikkat edilen açıklamada tüm milletvekilleri maske taktı. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, “özel af kanunu” olarak nitelendirdiği teklif bu haliyle geçerse muhalif duruşu nedeniyle cezaevinde olanların ölüme terk edileceğini söyledi.