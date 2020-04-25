‘İnek’ tiplerden biriydim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, lise gençlerinin oluşturduğu “Artık biz soralım” platformu üyeleri ile telekonferans yöntemiyle yaptığı sohbette özetle şu mesajları verdi:

“Lise ve üniversite yıllarında, aslında hepimizin öğrenciyken tanımladığımız bir ‘inek’ tiplemesi vardı. Yani çok çalışan... O tiplerden birisiydim. Çalışırdım, derslerimi ihmal etmezdim. Üniversiteye başladığım yıllarda 1968 olayları vardı. Kendimizi bir anlamda siyasetin içinde bulduk. Sonra hesap uzmanı oldum. Sonra Gelirler Genel Müdürlüğü’nde daire başkanı olarak başladım. Görevlerimi yapıyordum, sıcak siyasetle ilgilenmedim. Emeklilikte Sayın Baykal’ın çağrısı üzerine CHP’ye üye oldum. Gençler siyasetle ilgilensinler.”

ERDOĞAN’A ELEŞTİRİ

TV 5 Haber bültenine de katılan Kılıçdaroğlu, ramazan ayının ilk günü olması dolayısıyla hayırlı ramazan dileklerini iletirken “Fakirlere, yoksullara, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeliyiz, hastalara bakmalıyız. Yani iyilikte yarışma diye bir düşünce var malum, bizim inancımızın da öngördüğü temel kurallarından birisidir” dedi. Kılıçdaroğlu, “Neden Meclis’te bütün liderlerin olması gerektiğini vurguladınız” sorusuna ise “Parlamentoda grubu bulunan parti liderlerinin parlamentoda olması çok değerliydi. Sayın Erdoğan’ın da orada olmasını, düşüncelerini açıklamasını isterdik. Önümüzdeki 100 yılda Türkiye’nin hedefi nedir, neler yapmalı, hangi hedefleri koymalıyız. Ben doğrusunu isterseniz Sayın Erdoğan’ın orada olmasını isterdim. Sayın Erdoğan Birinci Meclis’te de yoktu. Orada da olması gerekirdi” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin yardımlarıyla ilgili ise “Ramazan günü bunu konuşmak istemezdim ama bir belediye halka ucuz ekmek verecek, su fiyatlarını indirecek yasaklıyorsunuz. Yardımı terör ile bağdaştırıyorsunuz. Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim başka” dedi.