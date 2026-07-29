×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İnegöl'de site havuzunda hayatını kaybetmişti: 2 yaşındaki Kadir'in cenazesi Gaziantep'e gönderildi

Güncelleme Tarihi:

#İnegöl#Kadir Tohum#Gaziantep
İnegölde site havuzunda hayatını kaybetmişti: 2 yaşındaki Kadirin cenazesi Gaziantepe gönderildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 11:35

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oynamak için çıktığı evinin yakınlarında kaybolan ve yaklaşık bir saatlik aramanın ardından sitenin ortak yüzme havuzunda hareketsiz bulunan 2 yaşındaki Kadir Tohum, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sitede yaşayan bir acil servis uzmanının ilk müdahalesine ve sağlık ekiplerinin kalp masajına rağmen kurtarılamayan küçük Kadir’in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Gaziantep’e gönderildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Akhisar Mahallesi 197'nci Sokak’taki sitede meydana geldi. Kadir Tohum, evinin yakınlarındaki sitede oynarken kayboldu. Çocuğun yerinde olmadığını fark eden ailesi ve mahalleli, Kadir'i bulmak için seferber oldu.

Yaklaşık 1 saat süren aramanın ardından Kadir, sitenin ortak kullanım alanındaki yüzme havuzunda hareketsiz bulundu. Çevredekiler çocuğu sudan çıkarmak için havuza atlarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülere çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan anne Şahade Tohum’un feryadı da yansıdı.

İnegölde site havuzunda hayatını kaybetmişti: 2 yaşındaki Kadirin cenazesi Gaziantepe gönderildi

KALP MASAJI YAPILDI

Su altından çıkarılan çocuğa ilk müdahaleyi, sitede oturan Acil Servis Uzmanı Timur Saraç yaptı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların, kalbinin durduğunu belirlediği çocuğa, olay yerinde kalp masajı yapıldı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Tohum, kurtarılamadı.

Haberin Devamı

İnegölde site havuzunda hayatını kaybetmişti: 2 yaşındaki Kadirin cenazesi Gaziantepe gönderildi

"KADİR ÇIK ANNEM ORADAN"

Oğulları Kadir'in ölüm haberini alıp hastaneye koşan Şahade ve Mehmet Tohum çifti, sinir krizi geçirdi. Hastanenin müdahale odasının girişinde yere yığılan Şahade Tohum, "Kadir çık annem oradan" diyerek feryat etti.

Kadir Tohum’un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan çocuğun cenazesi, toprağa verilmek üzere Gaziantep'e gönderildi.

İnegölde site havuzunda hayatını kaybetmişti: 2 yaşındaki Kadirin cenazesi Gaziantepe gönderildi

Gözden KaçmasınDuran kalbi iki kez çalıştırıldı, yine de kurtarılamadı Acı olayda ölü sayısı 4e yükseldiDuran kalbi iki kez çalıştırıldı, yine de kurtarılamadı! Acı olayda ölü sayısı 4'e yükseldiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İnegöl#Kadir Tohum#Gaziantep

BAKMADAN GEÇME!