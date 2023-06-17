İnegöl’de sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

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Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Kent merkezinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, baskın yaşanan yerlerde tahliye çalışması yaptı.



İnegöl'de ise sağanakla birlikte fırtına etkili oldu. İlçe merkezinde birçok ev ve iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü. Devrilen ağaçlar nedeniyle bazı yollar kapandı. Su birikintisi oluşan yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Belediye ekipleri, ihbar yapılan adreslerde su tahliyesi yaptı.